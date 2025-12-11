Advertisement
Top 10 News: ୩୫ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପାଣିପାଗ ସମେତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଧାର୍ମିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଆସିଥିବା ୩୫ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାରତର ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:59 PM IST

11 December Top 10 News Headlines
11 December Top 10 News Headlines

11 December Top 10 News Headlines: 1. New Infra Project in Cuttack: କଟକ ସହରରେ ନୂଆ ସରକାର କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ପ୍ରାୟ ୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଏହି କୋଠାରେ ସାମିଲ୍‍ ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ ହାଉସ ଏହାସହ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ଅଫିସ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏନେଇ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି।  

2. CM Majhi Hands Over Citizenship: ଧାର୍ମିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଆସିଥିବା ୩୫ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାରତର ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ୨୦୧୯ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନାଗରିକତା ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଆଇନକୁ ପାପନାଶିନୀ ଓ ଦୁଃଖନାଶିନୀ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

3. OTET exam Schedule: ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଇଟି ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ହେବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଚାକିରିରେ ଥିବା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧,୬୦,୩୭୯ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

4. Odisha Weather update: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ଏବଂ ୧୩ ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

5. Deputy CM KV Singh Deo Malkangiri Visit: ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହିଂସା ପରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହ ଦେଓ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏମଭି-୨୬ ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି।

6. PM Modi Speaks To Trump: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ-ଆମେରିକା ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାର ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ନିରନ୍ତର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 

7. Umar Khalid's Interim Bail: ୨୦୨୦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିଛି। କରକରଡୁମା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉମରଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜାମିନ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।

8. West Bengal SIR: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)ର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ୫୭.୫୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।

9. IndiGo's ₹10,000 Voucher Offer: ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଟ୍ରାଭେଲ ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରାଭେଲ ଭାଉଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ହେବ।

10. IND vs SA 2nd T20I Update: ଆଜି ମୁଲାନପୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ପାଇଁ ୨୧୪ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୧୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଖବର ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଛି।

