/Top 10 News: ଲୋୟର ପିଏମଜି ଘଟଣାରେ ୧୧୩ ଗିରଫ, ହକିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ସିଧାସଳଖ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର MMDR ବିଲ୍ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ଆମ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରୁ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
Headlines 02- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମଜି ହଙ୍ଗାମା ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୧୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ୭ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୩୫୪ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୬୦ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି ।
Headlines 03- ଲୋୟର ପିଏମଜି ହଙ୍ଗାମା ଘଟଣାରେ ଗାଡିର ପରମିଟ ସହ RCକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିବ ପରିବହନ ବିଭାଗ । ଏହି ଗାଡ଼ି ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲି ନପାରିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବିଭାଗ । ଅନୁମତି ମିଳିଲେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର ।
Headlines 04- ଆଜି ଭଦ୍ରକରେ ୫ଟି ବ୍ଲକର ୧୨୬ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡି, ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
Headlines 05- ସାମାନ୍ୟ କଥାକଟାକଟିରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି ଫଳରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ଭେଜିପୁଟ ଗାଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 06- କଟକରେ ୭୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଓ ପନିର ଜବତ କରିଛି KMC ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ । ୭ଟି ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଳି ଓ ଅଡ଼ଶପୁର ଅଂଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମଧୁପାଟଣା ଛକରୁ ଏହି ପନିର ଜବତ ହୋଇଛି ।
Headlines 07- ହକି ବିଶ୍ବକପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି ଭାରତ। ପୁଲ-ଡିର ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫-୩ ଗୋଲରେ ହରାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଛି । ଭାରତ ଠାରୁ ହାରି ବିଶ୍ବକପରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ।
Headlines 08- ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ରହିଛି । ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ୧୦.୩୬ ମି. ଥିବା ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର ୧୧.୭୯ ମି. ରହିଛି । ଭୋଗରାଇରେ ୨୮ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳରେ ୨୦ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କୁସୁଡ଼ା ଓ ଗବଗାଁ, ମନୁନଗର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।
Headlines 09- ବୈତରଣୀରେ ବଡ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ୫୦ ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କନପୁର-ଗୁଣ୍ଠଳ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଘାଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀର ପାଣି ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛି।
Headlines 10- ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦କିମି ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ୭ରୁ ୧୧ ସେମି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।