Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଲୋୟର ପିଏମଜି ଘଟଣାରେ ୧୧୩ ଗିରଫ, ହକିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଲୋୟର ପିଏମଜି ଘଟଣାରେ ୧୧୩ ଗିରଫ, ହକିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 20, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:42 AM IST
Top 10 News: ଲୋୟର ପିଏମଜି ଘଟଣାରେ ୧୧୩ ଗିରଫ, ହକିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Image Credit: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲୁଟିନେଲା
2
3
4
5