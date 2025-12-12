Top 10 News: ମହୂଆଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବେ ପିନାକୀ, ବଦଳିଲା ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ୧୪ ଡିସେମ୍ୱର ରବିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
12 December Top 10 News Headlines: 1. Bangladeshi infiltration row: ଲୋକସଭାରେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୂଆ ମୋଇତ୍ର ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହୂଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହୂଆଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
2. CJI Surya Kant's Odisha Visit: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ୧୪ ଡିସେମ୍ୱର ରବିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ନିଜ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କଟକର ସହିଦ ଭବନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
3. Odisha Vigilance: ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏହି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
4. Odisha’s Coastal Security Gets A Boost: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର କୋଣାର୍କ ନିକଟସ୍ଥ ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ୱାଟରମ୍ୟାନସିପ୍ ଏବଂ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (OSWALI) ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । କୁହା ଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ଦକ୍ଷତା (ୱାଟରମ୍ୟାନସିପ୍) ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
5. Odisha weather update: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଉଦୟଗିରି ସର୍ବାଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଯାହା ୩.୧° ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସିମିଲିଗୁଡ଼ା ୩.୬° ସେଲସିୟସ୍ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା।
6. MNREGA Renamed: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୋଦି ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ (MGNREGA) ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେବ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
7. Cabinet Decision: ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ୧୧,୭୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍-ଆଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। କୋଇଲା ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି।
8. Ozempic Medicine: ଡେନମାର୍କ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ନୋଭୋ ନରଡିସ୍କ (Novo Nordisk) ଭାରତରେ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡିସିନ୍ ଓଜେମ୍ପିକ (Ozempic) ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାପ୍ତାହିକ ଡୋଜ୍ ୦.୨୫ ମିଗ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ୨୨୦୦ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଔଷଧ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୦.୨୫ ମିଗ୍ରା, ୦.୫ ମିଗ୍ରା ଏବଂ ୧ ମିଗ୍ରା ଡୋଜ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ
9. Tej Pratap Yadav's Big Announcement: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଦଳ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ (JJD) ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
10. Vaibhav Suryavanshi Record: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଶୁକ୍ରବାର ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ୧୭୧ ରନ୍ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏକଦିବସୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।