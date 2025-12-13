Advertisement
Top 10 News: ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବେନି ନବୀନ, ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 13, 2025, 09:58 PM IST

13 December Top 10 News Headlines
13 December Top 10 News Headlines

13 December Top 10 News Headlines: 1. Naveen Patnaik Forgoes Hiked Salary: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାଶି ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ।

2. Malkangiri Internet Shutdown Extended: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଖାଲଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଏମଭି-୨୬ ଗ୍ରାମରୁ ବିଏନଏସ ଧାରା ୧୬୩ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦକୁ ଆଉ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯାହା ସୋମବାର ଦିନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହିଂସା ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୩.୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି।

3. ‘Odisha Masters 2025’ inaugurated: ଶନିବାର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 'ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ ୨୦୨୫' ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର ସଚିବ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଧବ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଫେଡେରେସନ (BWF) ଟୁର ସୁପର ୧୦୦ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

4. Odisha Cold Wave Alert: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଏହି ଭୀଷଣ ଶୀତ ଆହୁରି ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।

5. WFH has been implemented in Delhi: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି GRAP-4 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶ (ସୁରକ୍ଷା) ଆଇନ, ୧୯୮୬ର ଧାରା ୫ ଅଧୀନରେ ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

6. PM Modi on Kerala Win: କେରଳରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ଏନଡିଏ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏନଡିଏର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଲଡିଏଫ ଏବଂ ୟୁଡିଏଫକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଗ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

7. SBI FD Interest Rates December 2025: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ଉପରେ ନୂତନ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହା ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ନୂତନ ସୁଧ ହାର ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।

8. Retired IAF soldier arrested: ଶନିବାର ଦିନ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆସାମର ସୋନିତପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସୈନିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲେ।"

9. Karnataka Politics: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶାସକ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଇକବାଲ ହୁସେନ (Iqbal Hussain)ଶନିବାର ଦିନ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର (DK Shivakumar) ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ରାମନଗରର ବିଧାୟକ ହୁସେନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା (Siddaramaiah) ଶିବକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଲି କରିବା ଉଚିତ।

10. Lionel Messi India Tour: କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବୋତଲ ଏବଂ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କୁ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

