/Top 10 News: ୧୪ଜଣ OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଦନ୍ନୋତି, କାଲି ମିଳିବ ସିଏମ୍-କିଷାନ ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- IAS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦନ୍ନୋତି ହୋଇଛନ୍ତି ୧୪ଜଣ OAS ଅଫିସର । କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ୨୦୨୫ ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ପଦନ୍ନୋତି ହୋଇଛି ।
Headlines 02- ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବ ସିଏମ୍-କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟିରେ ଯିବ ୮୩୩ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ।
ରାଜ୍ୟର ୪୧ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ ।
Headlines 03- ‘ଶୂନ ମୃତ୍ୟୁ ସପ୍ତାହ’ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୬୦,୨୪୨ ଗାଡ଼ିକୁ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । କାଲି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ଇ-ଚାଲାଣ କାଟିଲା STA । ବିନା ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ୩୩,୦୬୧ ଇ-ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତି ପାଇଁ ୫୬୮୧ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ୧୮୨୦ ଗାଡ଼ିକୁ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ବୈଧ ବୀମା ନ ଥାଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରୁ ୧୭୨୨ ଇ-ଚାଲାଣ କଟିଛି ।
Headlines 04- ଆସନ୍ତା ୫ ଓ ୬ ତାରିଖରେ ବସିବ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ । କଟକ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ । କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୨ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ । ବୈଠକରେ ୩ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟୋର କିପର ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟୋର କିପର ରୂପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି CDMO । ନଦୀକୁ ମେଡିକାଲ ଔଷଧ ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ମେଡିକାଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି । ଔଷଧ ଓ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଅବଧି ଶେଷ ଯୋଗୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ।
Headlines 06- ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ହାନ୍ସଦା ଗିରଫ । ଜଇପୁର ଛକରୁ ଜନୈକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ମେଡ଼ିସିନ ହୋଲସେଲିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରାଇଦେବାକୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ସଂଜୟଙ୍କୁ ରେଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାଡି ବସିଥିଲା । ସଞ୍ଜୟ ହଂସଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ କଂଟ୍ରୋଲର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ଆଜି ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଥିଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ଯା ଆଳତୀ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ରୁପରେ ଜେଉଡ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।
Headlines 08- ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୯୫୯,୮୭୫ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡିତ (ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇଓ, ସଦର ବ୍ଲକ, ବାଲେଶ୍ୱର) ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା।
Headlines 09- କଟକରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦,୨୭ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ୪ରେ ଭସାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଭସାଣ ବେଳେ ୪ ଟ୍ରଲି ଓ ୬ଟି ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସକୁ ଅନୁମତି, ନିୟନ ନ ମାନିଲେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ । ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ସିପି ।
Headlines 10- ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୯ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୩ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ।