Top 10 News: ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିବ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର, କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କାର ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 15, 2025, 09:57 PM IST

Trending Photos

15 December Top 10 News Headlines: 1. Odisha Govt Increases Stipend: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

2. Visa Application Center In Bhubaneswar:  ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଠାରେ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଥିନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପାଠପଢା ହେଉ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଥବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କେହି କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। 

3. Mohammed Moquim expelled from Congress: ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଅନୁଶାସନହୀନତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ (INC) ପୂର୍ବତନ ବାରବାଟୀ-କଟକ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୋକିମଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।

4. New Odisha Police Website: ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଲୋକସେବା ଓ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ୱେବସାଇଟକୁ ଡିଜିପି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ।

5. Assam Assembly Election: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ଉପସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆସାମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଆସାମରେ ସହାୟକ ହେବେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।

6. Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill: ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋମବାର ଦିନ ସଂସଦରେ "ଡେଭଲପିଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବିଲ୍ ୨୦୨୫" ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

7. Vikshit Bharat GRAMG Bill 2025: ଚଳିତ ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ବିଧେୟକ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମିବ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ତଳର ଆଇନ ସଂଶୋଧିତ ହେବ।

8. BMC Election 2026: ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ (BMC) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୨୮ଟି ନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ୧୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ହେବ।

9. ICC Player of the Month: ଶେଫାଲି ବର୍ମା କିଛି ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପାଇଁ ICC ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି।

10. India Squad for South Africa T20: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ପଟେଲ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶର ଅଂଶ ନଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ପଟେଲ ସିରିଜର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶାହବାଜ ଅହମଦଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

