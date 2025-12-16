Advertisement
Top 10 News: ଆଇପିଏଲ ନିଲାମରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, ସରାକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୋଆ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:12 PM IST

16 December Top 10 News Headlines:  1. Odisha Excise Dept Mandates Fire Safety: ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିପଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ କମିଶନର ଏକ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ମଦ (IMFL) ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଖିବାକୁ ପଡିବ।

2. Ex-Revenue Inspector Gets 3 Years RI: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ମାନସୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

3. Amit saha to Odisha Visit: ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ୍ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ବରମୁଣ୍ତା ପଡ଼ିଆରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

4. Bhubaneswar Gang Rape Case: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ  ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ କାଳନ୍ଦୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ମାମଲା ଘଟିଥିଲା। ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 

5. Odisha Weather update: ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ୧ ରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ ବଢ଼ିଛି ଓ ଶୀତ କମିଛି ।  ଗତକାଲି ୦୫.୩୦ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ୦୫.୩୦ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ତାପମାତ୍ରା ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। 

6. Election Commission Draft voter lists: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୋଆ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। 

7. National Herald Case: ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆସ୍ୱସ୍ଥି ମିଳିଛି। ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ନେଇ ଇଡି ଚାର୍ଜସିଟ୍‌କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଡି ଡାର୍ଜସିଟ୍‌ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ରାହୁଲ,ସୋନିଆ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ଇଡି।

8. Rahul Gandhi On PM Modi: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି: ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ଅଧିକାର।

9. lok sabha passes bill to repeal 71 old laws: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲୋକସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ୧୨ତମ ଦିନରେ ୭୧ ଟି ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରିଥାଏ।

10. IPL Auction 2026: ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ (IPL 2026) ପାଇଁ  ମିନି ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା। IPL ନିଲାମରେ ମୋଟ ୩୬୯ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ 77 ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ନିଲାମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର ଏବଂ କାର୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ କାମେରନ ଗ୍ରୀନ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ୨୫.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ କାମେରନ ଗ୍ରୀନ IPL ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
