Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3044659
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ରଦ୍ଦ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ବେକ ଚାପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅପରାଧ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:57 PM IST

Trending Photos

17 December Top 10 News Headlines
17 December Top 10 News Headlines

17 December Top 10 News Headlines: 1. KISS Student Death Case: ପୋଲିସ ଜଣେ 'KISS' ଛାତ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ବେକ ଚାପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅପରାଧ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ 'ଜୋକର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ' ନାମକ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ଅବହେଳା ପାଇଁ କିସ୍‌ର ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।

2. CM Majhi big announcement: ବହ୍ମପୁର ସହର ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ୧୦ ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ଏଥି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୫୨ କୋଟି ୧୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହା ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଜୟପୁର ୬ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ୬୦୦୦ କୋଟି ଘୋଷଣା। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ସ୍ଥିତ ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ୪୨ ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

3. 15 lakh ration cards To Be Distributed: ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

4. CM Majhi Odisha youth evacuation: ସୁଦାନରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ଉପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ X ର ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା।

5. Train Luggage Charges: ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଧବାର ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲଗେଜ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି।

6. Social Media and OTT Platforms Rules: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି, ଭୁଲ ସୂଚନା ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ କଠୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ (ବିଶେଷକରି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ)ରେ ଏକ ନିରାପଦ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 

7. Railway New charting system: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ ଛାଡିବାର ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସିଟ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୂଚନା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ।

8. Congress demands resignation from PM Modi: ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ଇଡି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ମନା କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୯୩୮ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ଖବରକାଗଜକୁ ବିଜେପି ସରକାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଭଳି ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବଦନାମ କରୁଛି।

9. R. Sridhar Sri Lanka Fielding Coach: ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଆର.ଶ୍ରୀଧର ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ରହିବେ। 

10. IND vs SA 4th T20I Match abandoned: ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ରାତି ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ହଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ହଟି ନଥିଲା। ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CM Majhi
ସୁଦାନରୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ...
Berhampur-Jaipur road project
ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଜୟପୁର ୬ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ୬୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା
Brahmagiri canal issue
Brahmagiri: କେନାଲ ଖୋଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ହରିଦାସ ଗାଁ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁହାଁମୁହିଁ
Social media regulations
ସରାକାର ଲାଗୁ କଲେ ନୂଆ ନିୟମ, ଫେକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଜାଣନ୍ତୁ...
Home Guard Recruitment
୧୮୭ ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ୮୦୦୦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା!