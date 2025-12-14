Advertisement
Top 10 News: ମାଲକାନଗିରି ମାମଲାରେ ୧୮ ଗିରଫ, ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 14, 2025, 09:56 PM IST

Headlines 01- ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ।  ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ନୀତିନ ନବୀନ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଓ ପରିଶ୍ରମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା । ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୀତିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

Headlines 02- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ଦୁଇଜଣ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଛୁଟି କାଟୁଥିବା ୟୁହୁଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୧ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ୧୧ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ।" ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ।

Headlines 03- ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଚିଠି ଲେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ତରରେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ସଂପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଦରକାର' । ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ।

Headlines 04- ବିରୋଧିଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଘୋଷଣା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା । ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ମତ ରଖିଲେ ନାହିଁ ? ଏହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ରାଜନୀତି । 

Headlines 05- ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ନବୀନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମାକୁ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ବିଜୁ ବାବୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦରମା ନେଉଥିଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି । ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନ ବାବୁ ସେଦିନ କାହିଁକି ରହିଲେନି, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବିଲ୍ କୁ ବିରୋଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ । 

Headlines 06- କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାୟକଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ବିଲ୍‌କୁ ବିଜେଡି କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ? ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବା ଘୋଷଣା ବିଜେଡିର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି । ବିରୋଧୀଦଳ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରମା ନେବି ନାହିଁ ବୋଲି ନବୀନ କହୁଛନ୍ତି ।

Headlines 07- ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍‌ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଯୋଦ ଦେଇଛନ୍ତି CJI ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିତୁଥିବା ସମୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଧା ଆଣିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ସଦୃଶ୍ୟ । 

Headlines 08-  ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଗଳୁ ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ASIକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ବୈଜ୍ଞାନିକସମ୍ମତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରିବା ନେଇ ଚିଠିଲେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ପାଣି ଗଳିବାର ମୂଳ କାରଣ ଖୋଜି ଏହାର ମରାମତି ଏବଂ ଏଥିସହ ତ୍ବରିତ କ୍ଷତି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।

Headlines 09- ମାଲକାନଗିରି ଏମ୍‌ଭି ୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବିବାଦ ପୋଡ଼ାଜଳା ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ଆଜି ୧୨ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ୬ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୋଟ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

Headlines 10- ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ଏସିଆ କପରେ ୯୦ ରନରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଛି ଭାରତୀୟ କନିଷ୍ଠ ଟିମ୍‌ । ଭାରତ ମୋଟ ୨୪୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୫୦ରେ ଅଲଆଉଟ୍‌ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରୁପ୍‌ ଏ’ରେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୪ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଭାରତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ।

