Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3045829
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: ପାଟନା HC ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ ସଙ୍ଗମ କୁମାର, ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ IT ରେଡ୍, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ମୁମ୍ବାଇରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଘରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଚଢାଉ କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:58 PM IST

Trending Photos

18 December Top 10 News Headlines
18 December Top 10 News Headlines

18 December Top 10 News Headlines: 1. Odisha MLAs Salary Hike: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶାସକ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Nuapada Road Accident: ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋମନା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁର ନିକଟରେ ଏକ କାର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା।

Odisha Weather: ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

Koraput police official nabbed by Vigilance: ବୁଧବାର ଦିନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁକମା ହଂସଦାହ ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନଚାର୍ଜ। ସେ ୨୦,୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।

Patna HC Chief Justice:  ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଙ୍ଗମ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି।

IT Raid On Shilpa Shetty House: ମୁମ୍ବାଇରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଘରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଚଢାଉ କରିଛି। ଏହି ଚଢାଉ ସେମାନଙ୍କ ବାଷ୍ଟିଆନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ କଥିତ ଟିକସ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।

Delhi Blasts Case Update: ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପରଦାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ NIA ଗିରଫ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଭୟଭୀତ କରି ଦେଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଏହା ନବମ ଗିରଫଦାରୀ।

Indian nationals in Russian army: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଋଷ ସେନାରେ ୨୦୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୨୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୭ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ସାକେତ ଗୋଖଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ରଣଦୀପ ସିଂହ ସୁରଜେୱାଲାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

tesla ceo elon musk big prediction: ଟେସଲାର ସିଇଓ ଏଲୋନ ମସ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଏକ ସାହସିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ।" ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଉଚ୍ଚ ଆୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେକ୍ କୋଟିପତି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

Jharkhand vs Haryana Final: ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି (SMAT) ୨୦୨୫ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୁରୁବାର ପୁଣେର MCAS ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହରିଆଣାକୁ ୬୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିବା ଇଶାନ ଫାଇନାଲରେ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Shilpa Shetty
ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢାଉ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ମାମଲା
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୧୯ରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ୫ ରାଶି
India-Oman FTA
India-Oman FTA: ଓମାନଠୁ ଭାରତ କ'ଣ କିଣିବ କ'ଣ ବିକିବ ଜାଣନ୍ତୁ...କେଉଁ ଦେଶକୁ ହେବ ସବୁଠୁ ବେଶି
Odisha MLAs Salary Hike
ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ହେବ ପୁନର୍ବିଚାର? ଶାସକ MLA ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କଲେ ଦାବି
Football Player Demise
Football Player Demise: ପୂରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ, ମାତ୍ର ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫୁଟବଲରଙ୍କ