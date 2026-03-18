Top 10 News Headlines: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ TMC ଘୋଷଣା କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
SCB Fire Update: କଟକ SCB ଟ୍ରାଜେଡିରେ ଏବେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି । ୪ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୪ ଜଣ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଅଫିସର ହେଲେ କଟକ ସର୍କଲର ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରକାଶ ଜେନା, କଟକ ସର୍କଲର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ ବେହେରା, SCB ମେଡିକାଲ ଓ ହସପିଟାଲର ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ଅଭିନବ ପୃଷ୍ଟି, ଓ SCB ସବ-ଡିଭିଜନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ବାଳ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
Cuttack SCB Fire Again: କଟକର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଅଘଟଣ। ରବିବାର ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ବି ସୁଧୁରୁନି ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତନାଘନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କ ଗସ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବୈଠକ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ରୋକ୍ ଲାଗିନି। ଆଜି ପୁଣି ନିଆଁ ଲାଗି ଯିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭୟର ବାତାବରଣ।
Odisha Assembly: ଏସସିବିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ହୁଲୁସ୍ତୁଲ। ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା । ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ନାରାବାଜିରେ କମ୍ପିଥିଲା ବିଧାନସଭା । ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନାକେଦମ୍ କରିଦେଲେ ବିରୋଧୀ । ଏସ୍ସିବିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ।
Loksabha Scene: ବୁଧବାର ସଂସଦରେ ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ୱାୟାନାଡ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନର ହଜାର ହଜାର ବସ୍ ବଡିବିଲ୍ଡର, ବିଶେଷକରି ଜୟପୁର ଏବଂ ଜାଲୋର ଅଞ୍ଚଳରେ, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ନିୟାମକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା।
Nepal Air Craft Accident: ନେପାଳର ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ପାଗ ଦେଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବା କଷ୍ଟକର। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଖୋଟାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ଚାଷଜମିରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଆଖପାଖର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
Cm Yogi Adityanath: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସରକାରକୁ ପୂରଣ ହୋଇଛି ୯ ବର୍ଷ। ୨୦୧୭ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ସରକାର। ଏହା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ୧୫ ବର୍ଷର ବନବାସ ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଥିଲା ବିଜେପି। ଏପରିକି ଲଗାତାାର ୯ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାସୀନ ରହିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
West Bengal Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୯ରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଜାରି କରୁଛନ୍ତି । ସୋମବାର ବିଜେପି ୧୪୪ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଆଜି ଟିଏମସି ୨୯୧ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବାକି ୩ଟି ଆସନରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହେବ । ମୋଟ ୨୯୪ ଆସନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Delhi Fire Update: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଛାତି ଦୋହଲାଇଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଜି ସକାଳେ ରାଜଧାନୀ ପାଲମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ୪ ମହଲା କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଅତି କମରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । କସମେଟିକ୍ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଉପର ମହଲାକୁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ୧୮ ଜଣ ଥିଲେ । ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଉପରୁ ଡେଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।
Us Attack On Iran: ୫୦୦୦ ପାଉଣ୍ଡର ‘ବଙ୍କର-ବଷ୍ଟର’ ବୋମା ମାଡ଼ । ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ । ‘ବଙ୍କର-ବଷ୍ଟର’ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ମିସାଇଲ୍ ଘାଟି । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଇରାନର ଘାଟି ଛାରଖାର । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି । ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିସାଇଲ୍ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କହିଛି ଆମେରିକା ସେନା । ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ’ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ତେଲ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ।
Larijani Killed: ଇସ୍ରାଏଲ୍-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ୧୫ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଏହାରି ଭିତରେ ଇରାନର ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଅଲୀ ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଖାମେନେଇଙ୍କ ପରେ ଇରାନର ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଅଲୀ ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ, ତେହେରାନରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅଲୀ ଲାରିଜାନିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଖାମେନେଇଙ୍କ ପରେ ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇରାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ସୋମବାର ରାତିରେ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହରାନ୍ ସମେତ ଅନେକ ସହର ଉପରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।
Also Read: SCB Fire Update: କଟକ SCB ଟ୍ରାଜେଡିରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ୪ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ୱିତ