Top 10 News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR, ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ବାଂଲାଦେଶ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:00 PM IST

19 December Top 10 News Headlines
19 December Top 10 News Headlines:  Addl Tahasildar held for taking bribe: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ଯାଜପୁରର ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ତାଙ୍କ ଜମିର ସଠିକ୍ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଜମି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

BJD MLAs on salary hike: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ବିଧାୟକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)ର ବିଧାୟକମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସମାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

Odisha CM Grievance Cell: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୋମବାରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ।

Tamil Nadu Draft Voter List: ତାମିଲନାଡୁରେ SIR ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ୯୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରବାସ, ମୃତ୍ୟୁ, ଡୁପ୍ଲିକେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ୯୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Nitish Kumar Faces FIR: ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ଇଲତିଜା ମୁଫ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଇଲତିଜା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ବୁର୍ଖା ବଳପୂର୍ବକ କାଢ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ କୋଠି ବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଛନ୍ତି।

Donkey Route case: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଟିମ୍ ଡଙ୍କି ରୁଟ୍ ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳନ୍ଧର ସ୍ଥିତ ED ଟିମ୍ ଡଙ୍କି ରୁଟ୍ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ମୋଟ ୧୩ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଢାଉରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ ୪.୬୨ କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା, ୩୧୩ କିଲୋ ରୂପା ଏବଂ ୬ କିଲୋ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

Bangladesh Violence: ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ରବାଦର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମେତ ତାଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ED attaches assets: ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ '1XBet' ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ସଂସ୍ଥା କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂହ, ରବିନ ଉଥାପ୍ପା, ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ, ନେହା ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସଂସ୍ଥା ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି।

Asia Cup U19 Semi Final 1: ଭାରତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆଠ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରବିବାର ଦିନ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

IND vs SA 5th T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ୨୩୨ ରନ୍ ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୩୧ ରନ୍ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ତିଲକ ବର୍ମା ସର୍ବାଧିକ ୪୨ ବଲ୍ ରୁ ୧୦ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ୭୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

