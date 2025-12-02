Advertisement
Top 10 News: ଟ୍ୟୁସନ ନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦେବେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା PMO ର ନାମ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ହାଇସ୍କୁଲ୍‍ ହେଉ କି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍‍। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଣିକି ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବେ।।  ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 02, 2025, 09:57 PM IST

3 December Top 10 News Headlines: 1. Odisha Teacher Undertaking: ହାଇସ୍କୁଲ୍‍ ହେଉ କି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍‍। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଣିକି ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ଯଦି ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସରକାର।

2. ABPMJAY-GJAY: ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଅଙ୍କୋଲୋଜି, ହେମାଟୋଲୋଜି, ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଆଦି ବିଭାଗର ୭୩ ଟି ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି।  ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ୟାକେଜ ସଂଖ୍ୟା ୨,୧୬୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

3. Odisha Jan Vishwas Bill: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ୱାସ (ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ-ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ଆଇନ, ୨୦୨୩ ଏବଂ ଜନ ବିଶ୍ୱାସ (ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ସହିତ ଜଡିତ।

4. Banakalagi Niti at Puri: ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାରଦିନ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ନାହିୋ। ଏଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

5. PMO Name Changed: ମୋଦୀ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO)ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ନାମ "ସେବା ତୀର୍ଥ" ରଖାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଭବନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ରାଜଭବନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଲୋକ ଭବନ ଭାବରେ ଜଣାଯିବ।

6. Lok Sabha to discuss SIR next week: ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶେଷରେ ସରକାର ମାନି ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜ୍ଜୁ।

7. India Russia nuclear submarine deal: ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ଏକ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଋଷ ଭାରତକୁ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ SSN (ଚକ୍ର-କ୍ଲାସ) ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଭଡ଼ାରେ ଦେବ। ଋଷ ୨୦୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।

8. Sanchar Saathi App: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆପ୍ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ।

9. Imran Khan News: ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।  ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗୁଜବ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ସେ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଏବଂ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି।

10. India vs South Africa 2nd ODI: ବୁଧବାର ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୟପୁରର ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇ ଭାରତ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବ।

 

