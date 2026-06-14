Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ବଜ୍ରପାତରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 14, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:55 PM IST
Top 10 News: ବଜ୍ରପାତରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fifa World Cup 2026: ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର, ଚୋରି ହୋଇଗଲା ଏହିଦଳର ଫୁଟବଲ ସ
FIFA World Cup 20261 hr ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
FIFA World Cup 20262 hrs ago