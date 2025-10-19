Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2968497
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପୋତ୍ସବରେ ୨ଟି ନୂତନ ଗିନିଜ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today:  ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 09:58 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପୋତ୍ସବରେ ୨ଟି ନୂତନ ଗିନିଜ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଫତେପୁରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପିଜି କଲେଜ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ବାଣ ବଜାରରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଲାଗିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ବାଣଗୁଡିକ ଜୋରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବାଣ ବଜାରର ସମସ୍ତ ୬୦ଟି ଦୋକାନ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ନିଆଁରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଧୂଆଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା ।

Headlines 02- ରାତି ପାହିଲେ ଦୀପାବଳି । ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ବାଣ ବଜାର, ମିଠା ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ଦୋକାନରେ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କଟକଣା ପରେ ଏବର୍ଷ ଭଳିକି ଭଳି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକରର ସମ୍ଭାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି କଟକରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ରୁ ରାତି ୯ ବାଣ ଫୁଟା ପାଇଁ ସମୟ ଜାରି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଦିୱାଲି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । 

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଗିନିଜ୍‌ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହାସଲ ହୋଇଛି । ଏକକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ‘ଦୀପ’ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ ଗିନିଜ୍‌ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ୨୬,୧୭,୨୧୫ ତୈଳ ଦୀପର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହାସଲ ହୋଇଛି । ଗିନିଜ୍‌ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ।

Headlines 04- ରାଜଧାନୀରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରିଛି । ରକ୍ତ ଓ ସିମେନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ମାମଲାରେ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ।

Headlines 05- ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଟର୍ମିନସ୍ ରୁ ବିହାର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା କର୍ମଭୂମି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନାସିକ୍ ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ତିନି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କି ଆଗାମୀ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ନାସିକ୍ ରୋଡ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ ଜବତ କରିଛି। 

Headlines 06- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ୪୭୧ ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭୂମି ପୂଜନ ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳରେ ସୁଶାସନକୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ ଓ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ୨୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୭୧ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହିତ ୪୮,୬୯୩ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

Headlines 07- ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ଖଡ଼ିପଦାରେ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏଥିସହ ୭ ଲକ୍ଷ ୭୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ୬ ବାଇକ୍ ଓ ୨ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି ।

Headlines 08- ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଆୟୋଜକ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତିଥିଲା । ଭାରତର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । 26 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ 136 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ସଫଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

Headlines 09- ବାର୍ଷିକ ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ୧୮ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଓ SC/ST ବିଭାଗକୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଚିଠି ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସହାୟତା ପାଉଥିବା ୨୧ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Headlines 10- ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ୨୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ! ୨୦ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

road accident
Road Accident: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ...ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Odia News
ବିହାର ଓ ୮ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ
Odia News
ବାଣ ବଜାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ
Ind Vs Aus
IND vs AUS: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ODI ଜିତିଲା, ୭ ୱିକେଟରେ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
cm mohan charan majhi
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ