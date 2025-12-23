Top 10 News: ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ଭାରତର ସମନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୭ ୱିକେଟ୍ ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
23 December Top 10 News Headlines: 1. Subarnapur Picnic Bus Accident: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ନିକଟରେ ଏକ ପିକନିକ୍ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୯ ଜଣ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ପାତାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
2. New Ambulance inducted in 108 Services: ଏଣିକି ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବି ଆଧୁନିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ରହିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୪୨୮ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ୧୦୮ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିସବୁ ସେବା ନିବୃତ୍ତ ହେବ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହିକ୍ରମରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୫୦ ଗୋଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
3. CBI Summons Senior IPS Officer: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
4. Former VSS Medical College Doctor Convicted: ସମ୍ବଲପୁରର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ବୁର୍ଲାର ଭିଏସଏସ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ପୂର୍ବତନ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଡାକ୍ତର ସନତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଏକ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ।
5. Vinod Kumar Shukla Passes Away: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରେ ଥିବା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (AAIMS)ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ।
6. Vaishno Devi Yatra New Rule: ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରାକରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
7. SIR data released for Chhattisgarh: ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ SIR ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି। SIR ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରେ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ୨୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ସୁଦ୍ଧା ଛତିଶଗଡ଼ର ମୋଟ ୨,୧୨,୩୦,୭୩୭ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୮୪,୯୫,୯୨୦ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
8. Railway Group D Recruitment 2026: ରେଳବାଇ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନୂତନ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ୨୨୦୦୦ ଲେବଲ୍-୧ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ RRB ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.rrbapply.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
9. India-Bangladesh relations: ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନର ରିଆଜ ହମିଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
10. India Women won by 7 wkts: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୧.୫ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୨୯ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି।