Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୨୩ OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ, ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୨୩ OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ, ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 30, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:58 PM IST
Top 10 News: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୨୩ OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ, ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭାଣିଜୀକୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମାମୁଁକୁ ମିଳିଲା ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ
Man convicted in niece murder case gets sentence at Brahmapur1 hr ago
2
Supreme Court1 hr ago
3
Odia News3 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
PM Rahat Scheme12:24 PM IST