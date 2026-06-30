/Top 10 News: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୨୩ OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ, ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ସବୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
Headlines 02- ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ୱାଇରୁ ବର୍ଷାଜନିତ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିସହ ଘଟଣାରେ ଦଶ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚେମ୍ବୁରର ରୋଡ୍ ନମ୍ବର ୧୧ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୧୩ ଜଣ ପିଲା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କୁ ଜୈନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
Headlines 03- ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟର କଥିତ ଆତ୍ମସାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଛୋଟ ମାଛ ଫସି ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ "ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର" ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ଖସି ଯିବାକୁ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି।
Headlines 04- ଭୀମଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ ସଜା ମିଳିଛି । ଦୋଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନକୁ ଆଜୀବନ ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ୨୦୨୧ ଜୁଲାଇରେ ଭୀମଟାଙ୍ଗି ସ୍ଥିତ ଘରେ ପଶି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଓ ୩ ବର୍ଷର ପୁଅ ସହ ରହୁଥିଲେ । ଯାଜପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଏକତରଫା ଭଲ ପାଉଥିଲା ।
Headlines 05- ରଥଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୩ OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । OSD ଭାବେ ଆଜିଠୁ ଜୁଲାଇ ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ ଓଏଏସ ଅଫିସରମାନେ । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
Headlines 06- ନାବାଳିକା ଭାଣିଜୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମାମୁକୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମିଳିଛି । ଏଡିଜେ (ଆଡହକ୍) ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏହି ରାୟ । ୧୩ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୨୦୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୫ରେ ଭାଣିଜୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ମାମୁ ସିପୃନ୍ ଦିଗାଲ୍ ।
Headlines 07- କାଲିଠାରୁ କଳାବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏସ୍ସିବି ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର । ଓମ୍ସାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି SCB ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର ସଂଘ ସଭାପତି । ଓମ୍ସାର ୧୦ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 08- ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ୬ ନାବାଳିକା ଓ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ଆର. ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଇଥିବା ଦଲାଲ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 09- ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଂଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Headlines 10- ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏବଂ ସମ୍ୱଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବରଗଡ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଦେଓଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।