Top 10 News: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ, ଅନୁ ଗର୍ଗ ହେବେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
24 December Top 10 News Headlines: 1. Odisha Cabinet Approves 10 Proposals: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୩୩ ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଏହି ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ବୈଠକରେ ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।
2. Odisha's New Chief Secretary: ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। କହି ରଖୁଛି ଯେ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଅବସରେ ନେବେ। ଏହା ପରେ ସେ ଏହି ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ।
3. Naveen Patnaik Slams Mohan Govt: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦାବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ୧୦ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର" ଏବଂ "ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
4. New Economic Zone in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୀତିକ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ଅର୍ଥନୀତିକ ଜୋନ ଗଠନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପକୁ ନେଇ ଏହି ଜୋନ ରହିବ। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କମିଟି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
5. Two Fake Cops Arrested: ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ବୁଧବାର ଦିନ ସହରର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲୁଟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
6. Orissa High Court Winter Vacation: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ନିୟମିତ କୋର୍ଟ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। କୋର୍ଟ ୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୋମବାର ଦିନ ପୁର୍ନବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
7. Modi Cabinet Decision: ବୁଧବାର ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5A କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ।
8. Thackeray Brothers Unite: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ (BMC) ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) (UBT) ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (MNS) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।
9. Government decision regarding Aravalli Range: ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରାବଲ୍ଲୀ ପାହାଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାବଲ୍ଲୀରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆରାବଲ୍ଲୀ ପାହାଡ଼ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହା ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ।
10. Vijay Hazare Trophy 2025: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଧମାକାଦାର ରେକର୍ଡ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁଇ ନାମ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ନିଜ ବୁଧବାର ଦିନ ଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।