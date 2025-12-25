Advertisement
Top 10 News: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗୁଲୁଆ-ବର୍ଷା ପାରିବାରିକ କଳି, ବାଂଲାଦେଶରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହିନ୍ଦୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଗୁରୁବାର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଗଣେଶ ଉଇକେ ନାମକ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିପାତ କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 25, 2025, 09:58 PM IST

25 December Top 10 News Headlines: 1. Ganesh Uike Encounter: ଗୁରୁବାର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଗଣେଶ ଉଇକେ ନାମକ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିପାତ କରିଛି। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହାକୁ "ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

2. Odisha New Training-cum-Briefing Hall: ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏସ. ଓ. ଜି ଚନ୍ଦକାର ନୂତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ରିଫିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକା ସମୟରେ ୪୦୦ ଯବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିହେବ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 

3. Comedian Gulua in Controversy: ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୁଲୁଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଗୁଲୁଆ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି।

4. Three Gold Mines Identified In Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନୋଟି ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ ୧,୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଖଣି ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

5. Six Hrs Bandh Hits Normal Life In Chandbali: ୧୦ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁବାର ୬ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁବାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

6. Air Quality Index: ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ସିପିସିବି) ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ତିନୋଟି ସହରାଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ' ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସିପିସିବି ଏହାର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (ଏକ୍ୟୁଆଇ)ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଳଚେର ଏବଂ ବାରିପଦାର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।

7. Indian Army New Social Media Policy: ଭାରତୀୟ ସେନା ତାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପଲିସିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ସୈନିକମାନେ କେବଳ ଦେଖିବା ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ଲାଇକ୍ କରିବା ଓ କମେଣ୍ଟ ଦେବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।

8. PM Modi visited the Cathedral Church: ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦି ରିଡେମ୍ପସନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଶପ୍ ରେଭ.ଡକ୍ଟର ପଲ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।

9. Hindu man death:  ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଡେଲି ଷ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜବାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

10. Virat Kohli's Participation in 2027 World Cup: ବିରାଟଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଗାତାର ଉଠାଯାଉଛି ଯେ କ’ଣ ବିରାଟ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳିବେ? ଏବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପିଲାଦିନର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମା ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଚ୍ ରାଜକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।  

