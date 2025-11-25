Advertisement
Top 10 News: ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଉଧନା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌, ଜାରି ହେଲା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ଖବର

Top 10 News Headlines: ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରୀ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୁଜୁରାଟର ଉଧନାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 25, 2025, 10:00 PM IST

25 November Top 10 News Headlines
25 November Top 10 News Headlines: 1.  Odisha 12th Nijukti Mela: ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୧୨ଟି ବିଭାଗରେ ସମୁଦାୟ ୭୨୯୩ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱାଦଶ ନିଜୁକ୍ତି ମେଳା ଏବଂ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-୨୦୨୫ରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନବନିଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

2. Samruddha Odisha Conclave: ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ୱର୍‌ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (UCCIL) ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ କନ୍‌କ୍ଲେଭ୍‌’କୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି।

3. Udhna-Brahmapur Amrit Bharat Express: ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରୀ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୁଜୁରାଟର ଉଧନାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସପ୍ତାହରେ ତିନିଥର ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। ଏହା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

4. Debashish Samantaray resigns from party post: ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେଲର ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ଅଧିକାରୀକ ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇ ଏହି ପଦବୀର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

5. Ram Mandir Dhwajarohan Ceremony: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ" ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଧ୍ବଜା ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ।  ଧର୍ମଧ୍ବଜା ସ୍ଥାପନା ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ରାଓ ଭାଗବତ ଏବଂ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରାମମୟ।

6. Mamata Banerjee Warns BJP: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ବିଜେପି ବେଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ମୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବିଜେପିର ମୂଳକୁ ହଲାଇ ଦେବି।"

7. Pakistan Attack in Afghanistan: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଖୋଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ନଅ ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

8. IND vs SA 2nd Test Day 4: ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟିରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ୫୪୯ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୭ ରନ କରିଥିଲା।

9. Rohit Sharma ICC Brand Ambassador: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇସିସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

10. T20 World Cup 2026 Schedule: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ।

