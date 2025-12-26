Top 10 News: ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ୧୫୫ କୋଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଡିଜିଟାଲ କୃଷି ଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
26 December Top 10 News Headlines: 1. Digital Agri yatra: ଡିଜିଟାଲ କୃଷି ଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷକ ପଞ୍ଜିକରଣର ପ୍ରଥମ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୫୫.୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଫସଲ ସର୍ଭେର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି।
2. Jyotsna Shabar Honored Rashtriya Bal Puraskar: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାହସିକତା, ସମାଜସେବା, ପରିବେଶ, କ୍ରୀଡା, କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର' ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋସ୍ନା ଶବର (୧୬ ବର୍ଷ) ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଯିଏ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି।
3. Govt Terminates APPs appointed: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଇନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ବିଭାଗ। ୧୩ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ଚିଠିରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୭ ଜଣ ଆଇନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
4. CEC Gyanesh Kumar's Odisha Tour: ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ।
5. BJD Foundation Day: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ୧୯୯୭ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଏହି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଏହି ରାଜନୀତିକ ଦଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାନପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଗଢ଼ା ହେବା ଦିନଠାରୁ ନବୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଏହି ଦଳକୁ ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି।
6. Amit Shah on Red Fort Blast: ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ବୈଠକରେ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
7. India Respond On Bangladesh Violence: ଭାରତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାଲିଥିବା ଶତ୍ରୁତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ହତ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍।
8. China-US Relations: ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚୀନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ସମେତ ୨୦ଟି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକଣା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚୀନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଇୱାନକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବିକ୍ରୟ ପରେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
9. Vijay Hazare Trophy: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି (Rajesh Mohanty) ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆଲୁର କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମହାନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି।
10. India Women won by 8 wkts: ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଏକତରଫା ୮ ୱିକେଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବା ସହିତ ସିରିଜରେ ୩-୦ ରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।