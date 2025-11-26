Advertisement
Top 10 News: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ ଭାରତ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ  ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 26, 2025, 10:01 PM IST

26 November Top 10 News Headlines: 1. Gundicha Temple To Reopen: ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ  ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 

2. Foreign Education Scholarship: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଦେଶ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଜନଜାତିର କୌଣସି ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦେଶର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବିଣ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ବୃତ୍ତିର ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।

3. Sangeet Natak Akademi Award 2024-25: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲାଗି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା ଓ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।  

4. Eight OAS officers Transferred: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୮ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍‍ଙ୍କ ପଦବୀରେ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଶସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଉଷାରାଣୀ ସାହୁ। ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

5. Rapper Abhinav Singhs Death Case: ଓଡ଼ିଆ ରାପର୍ ଅଭିନବ ସିଂହଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବାର୍ତ୍ତାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ୨୮୫ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରିଛି।

6. Odisha Vigilance: ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯାଜପୁରର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସହକାରୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତା ଅଦାଲତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରମାକାନ୍ତ ସେଠୀ ନାମକ ଏହି ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାରି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସମେତ ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି।

7. Modi Cabinet Decision: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ଆଜି ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋଟ ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। 

8. India 2030 Commonwealth Games: ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଭାରତକୁ ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାର ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଏବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।

9. Imran Khan News: ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି? ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରୁ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଅଡିଆଲା ଜେଲରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମେତ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତାଙ୍କ କଥିତ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଅସମର୍ଥିତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ନାହିଁ।

10. IND vs SA 2nd Test: ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ୪୦୮ ରନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୫୪୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପିଛା କରି କେବଳ ୧୪୦ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨-୦ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛି।

