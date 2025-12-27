Top 10 News: ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି, ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଶନିବାର ଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
27 December Top 10 News Headlines: 1. Puri Ratna Bhandar: ଶନିବାର ଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତିମଣତି କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତିମଣତି ହେବ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତିମଣତି ହେବ।
2. Athagarh Bus-Truck Collision: କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ର ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଧାରମଣପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55 (NH-55) ରେ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
3. Cold Wave Grips Odisha: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
4. 42 Pollution Centres Lose Licences: ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ୪୨ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ (PUC) ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନକରି ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
5. CEC visits Puri and Konark temples: ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଶନିବାର ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ କୋଣାର୍କର ଐତିହାସିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
6. Mamata Banerjee on Violence Against Bengalis: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶନିବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ "X" ରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
7. Operation Aaghat 3.0: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅପରାଧମୁକ୍ତ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଆଘାଟ୍ ୩.୦ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଦଳ କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। ଏଠାରୁ ମୋଟ ୬୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
8. America Warns India: ଆମେରିକାର ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ (ୟୁଏସ୍ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ) ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ତାଇୱାନ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବିବାଦର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ।
9. India U19 Squad Announced: ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ଆଇସିସି ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ଓ ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ।
10. Coach Mahbub Ali Zaki Dies: ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (BPL)ର ଏକ ଦଳର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଚ୍ ଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ବିପିଏଲ୍ ଦଳ ଢାକା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହବୁବ ଅଲି ଜାକିଙ୍କ (Mahbub Ali Zaki) ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛି।