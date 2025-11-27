Top 10 News: ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା-୨୦୨୫ ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପଦକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଝଟକା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା-୨୦୨୫ ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
27 November Top 10 News Headlines: 1. President Droupadi Murmu: ଆଜି ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ହରି ବାବୁ କମ୍ବମପତି, ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଜୁଆଲ ଓରାମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ।
2. India Trade Promotion Organization: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା-୨୦୨୫ ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଅବସରରେ ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଜି ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
3. Odisha HC dismisses Govt order: ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ।
4. Proposed Bus Strike withdrawn: ଆସନ୍ତା ୧ ତାରିଖରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଂଘର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
5. Salary Of 91 Govt Officials Withheld: ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତଳୁ ଉପରଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ ୯୧ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।
6. BJP Targets Rahul Gandhi: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମିଡିଆ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପବନ ଖେଡାଙ୍କ 'X' ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ।
7. CTET 2026: ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ctet.nic.in ରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (CTET) ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
8. Aadhaar New Rules: ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଏହାର ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଥିବା ନିୟମକୁ UIDAI ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଆଧାର (ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍) ତୃତୀୟ ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୫ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଛି।
9. Assam Polygamy Bill: ଆସାମ ବିଧାନସଭା ଗୁରୁବାର ବହୁବିବାହ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁବିବାହ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ୧.୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।
10. Palash Muchhal's Health Update: କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ପଲାଶ ମୁଚ୍ଛାଲ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପଲାଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ ତିନି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।