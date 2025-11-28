Top 10 News: ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines: 1. Two govt officials promoted to IAS: ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ IAS କ୍ୟାଡରକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ମିକ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପେନସନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି।
2. Cyber Police Book BJD Leader Manmath Routray: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
3. High Schools Run Without Headmasters: ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୫୮୫ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିନା ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା (SME) ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ୪,୮୪୯ଟି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ଏବଂ ୨,୫୮୫ଟି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି।
4. Odisha Assembly winter session: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ (Suryabanshi Suraj)ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଆଠଟି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଶୋଷଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
5. No Reopening for Odisha Schools: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦ ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ ନାହିଁ।
6. Former PEO Arrested: ଶୁକ୍ରବାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଏରିମାଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) ବିନାୟକ ନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ (SFC) ପାଣ୍ଠିରୁ ୧୨,୮୭,୨୦୧ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
7. India Q2 GDP growth: ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର GDP ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୮.୨% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ସେବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଛି। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୮% ରହିଛି। ଏହାକୁ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
8. Odisha Supplementary Budget: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୭,୪୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୧୦:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି।
9. Vladimir Putin's India Visit: ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
10. India bowling coach Morne Morkel PC: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ଆହତ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସିରିଜରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ।