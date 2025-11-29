Advertisement
Top 10 News: ୬ଟି ନୂଆ ସହରରେ ଗଡ଼ିବ ଇଭି ବସ୍‌, ୬୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାହ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

29 November 2025 Top 10 News Headlines: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।  ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:03 PM IST

29 November Top 10 News Headlines
29 November Top 10 News Headlines

Top 10 News Headlines: 1. Ration cards save 210 crores: ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫର୍ଜରି ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ତହବିଲରୁ ହେଉଥିବା ୨୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ରାକାଯାଇପାରିଛି।

2. Six New Cities to Get EV Buses: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଚଳିତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଛଅଟି ନୂତନ ସହରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ (EV Bus) ଚଳାଚଳ କରିବେ।

3. Odisha to Set Up 15 New POCSO Courts: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ଟି ନୂତନ POCSO କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରବିବାର ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

4. Special Vigilance Court: ଶନିବାର ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଶାଖା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ କୋର୍ଟ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

5. Every anganwadi centre: ରାଜ୍ୟର ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ଜମି ବି ନାହିଁ।  ପୁଣି ଏଥିଲାଗି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଆଉ ଏ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ରଖି ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି।

6. BLO and BLO Supervisors remuneration: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କମିଶନଙ୍କ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ BLO ମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଦରମା ୬୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

7. Cyclone Ditwah Alert: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ବାତ୍ୟା ଡିଟୱା ଯୋଗୁଁ ନଭେମ୍ବର ୨୯-୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ୟାନମ୍, ରାୟଲସୀମାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 

8. UN warning Pakistan: ପାକିସ୍ତାନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜାତିସଂଘ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କହିଛି ଯେ ଏହା ଦେଶର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

9. Anthony Albanese Wedding: ଶନିବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ପାର୍ଟନର ଜୋଡି ହେଡନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇତିହାସର ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। 

10. India vs South Africa 1st ODI: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 

