Top 10 News: ଅଟକିଲା ୩ ରଥ, ସିଆଳିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସମୁଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶେଷରେ ସାନଭାଇ କାଳିଆ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ । ଆଜି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟଣା ସରିଛି । ମାର୍କେଟ୍ ଛକରେ ଅଟକିଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ । ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଟକିଛି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ । କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଳ୍ପବାଟ ଗଡ଼ି ଅଟକିଯାଇଛି । କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଟଣାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୩ ରଥ ।
Headlines 02- ଆସନ୍ତାକାଲି ୭୫ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ରାଜ୍ୟର ୭ଟି ଷ୍ଟେସନ ସମେତ ଦେଶର ୭୫ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଉଦଘାଟନ କରାଯିବ । ବଲାଙ୍ଗିର, ବରପାଲି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ତାଳଚେର, କେସିଙ୍ଗା, ବାରିପଦା, ବିମଳଗଡ଼ର ନବକଳେବର ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୭ଟି ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ୧୦୯ କୋଟି ରଖାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 03- କାଲି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ । ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସାଢେ ୯ ଟାରେ ପୁନର୍ବାର ରଥ ଟଣା ଯିବ । ପହଣ୍ଡି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମୁଟ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ୪୫ ମିନିଟ୍ ଅଟକି ରହିଲେ । କଣ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଲେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି।
Headlines 04- ଏସଏଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଅମିତ ଶାହ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇଲି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
Headlines 05- ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ଝଟ୍କା । TMC ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କୋଏଲ ମଲିକ୍ । ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନକୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଏଲ୍ । ରାଜ୍ୟସଭା ଇସ୍ତଫା ପରେ କୋଏଲ ଭୂପେନ୍ଦର ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।
Headlines 06- ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମର୍ପଣର ସହ ରଥଯାତ୍ରାର ସାକ୍ଷୀ ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି । ମାତ୍ର ୨୦ ମିଟର ଟଣା ଯିବା ପରେ ଅଟକିଛି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ । ଆଜି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ପୁଣି ରଥ ଟଣା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ।
Headlines 08- ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ୨ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ୨ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୁରୀ ମେଡିକାଲ୍ରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୨ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି ।
Headlines 09- ଅଣନିଶ୍ବାସୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଘଟଣା ବୁଝିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଭିତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଜଗତସିଂହପୁର ସିଆଳିରେ ୫୦୦ ମିଟର ମାଡ଼ି ଆସିଛି ସମୁଦ୍ର । ଜୁଆର କାରଣରୁ ବ୍ୟାପକ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ।