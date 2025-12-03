Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3028030
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ  ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।  ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:58 PM IST

Trending Photos

3 December Top 10 News Headlines
3 December Top 10 News Headlines

3 December Top 10 News Headlines: 1. Odisha Govt teachers committee: ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ  ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଦଳି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ।

2. IMD Issues Dense Fog Alert: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୪ ଏବଂ ୫ ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

3. Suspected Bangladeshi Nationals Detained: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ସନ୍ଦେହରେ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୩୩୮ ଜଣଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। କସିଆ, ଚୂଡାମଣି ଏବଂ ଧାମରା ମେରାଇନ ସମେତ ୧୯ଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ସାତଟି ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ତିନୋଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଯାଞ୍ଚକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

4. Odisha CHSE Plus 2 Exam: ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE), ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା +୨ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟ ସାରା ବାର୍ଷିକ +2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିଛି।

5. LS passes Excise Bill 2025: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ (ସଂଶୋଧନ) ବିଧାୟକ ୨୦୨୫ ସର୍ବସମ୍ମତ୍ତିରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନର  ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ବିଧେୟକକୁ ନେଇ ୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। 

6. Naxal Encounter Bijapur: ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବୁଧବାର ଦିନ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜାପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୨ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରେସନରେ ୩ ଜଣ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। 

7. Sanchar saathi pre installation: ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆପ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ କବଳରୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି।

8. Tatkal Ticket New Rule: ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏବେ ଷ୍ଟେସନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ କାଉଣ୍ଟରରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ଦେବାକୁ ପଡିବ।

9. Ruturaj Gaikwad ODI century: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୟପୁରର ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୪ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଋତୁରାଜଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ। ସେ ନିଜର ଅଷ୍ଟମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

10. Virat Kohli Smashes 53rd ODI Century: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍‌ରେ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ ରନ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ରାଞ୍ଚି ଏକଦିବସୀୟରେ ୧୩୫ ରନ୍ ର ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sanchar Saathi
ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍‌ ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ସରକାର
Rail Development in Odisha
ରେଳ ବିକାଶ ଲାଗି ଜମି ଯୋଗାଇପାରୁନି ରାଜ୍ୟ, ସଂସଦରେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ
Ashok Tripathy
ଶିକ୍ଷକ ଦାବି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ
Excise tax on Tobaco
କେତେ ବଢ଼ିବ ସିଗାରେଟ, ତମାଖୁ ଦର? ଟିକସ ବଦଳିଲେ ହେବ କ’ଣ?
naxal encounter
ବିଜାପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ୧୨ ନକ୍ସଲ ନିହତ, ୩ ଯବାନ ସହିଦ