Top 10 News Headlines: ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ ୩ ନକ୍ସଲ ଓ ବଢ଼ିଲା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବିବାଦ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Nilagiri Shocking News: ଡିଉଟି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହୃଦଘାତ ରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଏପରି ଏକ ଚକିତ କଲା ପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଓ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିନାଥ ପାଲ ଡିଉଟି କରିବା ସମୟରେ ହୃଦଘାତ ହେବାରୁ ଟଳିପଡିଲେ। ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀ ପାଲ ଆଜି ସକାଳେ ୮ ଟାରେ ଡିଉଟି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିବାରୁ ସେ ୱାସରୁମ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ବାହାରକୁ ନଆସିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥିଲା। ପରେ ନିଜେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ୱାସରୁମ କବାଟ ଖୋଲି ଆସିବା ପରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ।
3 Naxal Killed In Encounter: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ଚାଲିଛି। ନକ୍ସଲ ରହି ରହି ଗୁଳି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସୁକମା ଡିଆରଜି ଯବାନ ଭେଜ୍ଜି ଓ ଚିନ୍ତାଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ନକ୍ସଲ ଯବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଯବାନ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୩ ଜଣ ନକ୍ସଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା । ଉତ୍ତର ପଟୁ ଶୁଷ୍କ ପବନ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରେ ସବୁଠାରୁ କମ ୮ ଡିଗ୍ରୀ ପାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଫୁଲବାଣୀରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ୯. ୫ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
Baladev jew Temple: ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ରୂପରେଖ । ବଳଦେବଜୀଉ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ବଳଦେବଜୀଉ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ।
Cuttack Baliyatra: ବଢ଼ିଲା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବିବାଦ; ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। 'ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ' 'ସିଏମସିକୁ କୌଣସି ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇନାହାନ୍ତି ତା ସହ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିନ ସିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡାକିଲେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର । ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ମେୟରଙ୍କୁ ଡକାଗଲାନି କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ନାଁ ରହିଲା ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅହଂକାର ଓ ଏକଚାଟିଆ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର।
Dhenkanal Road Accident: ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ୧୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କୁଲେଇ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବାଇକ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ । ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବାଇକ ରେ ଥିବା ତିନି ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିତିରି ପଟୁ ଏକ ଟ୍ରକ ରାଉରକେଲା ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁଲେଇ ଛକ ନିକଟରେ ବାଇକ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ବାଇକ ରେ ଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Jodhpur Road Accident: ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଟ୍ରଲର ଓ ମିନି-ଟେମ୍ପୋ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
RSS Worker Shot Dead: ପଞ୍ଜାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଫିରୋଜପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ(ଆରଏସଏସ)କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆରଏସଏସ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
Kolkata Test Match: କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ୩୦ ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ।ଘରୋଇ ମାଟିରେ ମାତ୍ର ୧୨୪ ରନ୍ କରି ନପାରି ହାରିଲା ଭାରତ। ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା । ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ନୈରାଶ୍ୟ ।
Shubman Gill: ଆହତ କାରଣରୁ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡିଥିଲେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଗିଲଙ୍କ ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ତାଙ୍କୁ ଏବେ କୋଲକାତାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ସେ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି।