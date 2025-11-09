Top 10 News: ଗୁଜରାଟରୁ ୩ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ, ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today
Headlines 01- ବିହାର ବିଧାନସଭାର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ସରିଛି ପ୍ରଚାର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଚାର ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ଛକରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଯାଇ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ।
Headlines 02- ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ନବୀନଙ୍କ ଅସହାୟତା ଦେଖି ଭୋଟର ମୁହଁ ଫେରେଇଲେଣି ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ନବୀନ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଇମାନୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ । ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଉ ନବୀନଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ନାହିଁ ।
Headlines 03- କାଲିଠୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଲିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ । କାଲି ଦିନ ୨ଟାରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୋଲା ରହିବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
Headlines 04- ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୪ କମ୍ପାନୀ CAPF ମୁତୟନ ରହିବେ ଏବଂ ଇନର କର୍ଡନରେ CAPF ମୁତୟନ ରହିବେ ବାହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ରହିବେ । ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୁଥ୍ରେ CAPF ମୁତୟନ ହେବେ । ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
Headlines 05- ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଢିଛି କଟକର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା । ଲୋକମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ସହ ଜମୁଛି କିଣାକିଣିର ମଜା । ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ସହ ଠୁଙ୍କାପୁରି ଖାଇ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 06- ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଗୁଜରାଟରୁ ତିନି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ।
Headlines 07- ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ମୈଦାନରେ ବିଜେପି ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗୀନି ଛୁରିଆ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝି । ନୀରବ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାର ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ମତଦାନ ପୂର୍ବର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ସମୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ।
Headlines 08- ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ନୂଆପଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ କରିବାକୁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଏକ ନଂ ଜିଲ୍ଲା ଓ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ପାଞ୍ଚ ଶହ ଦିନରେ ଆମେ କ’ଣ କରିଛୁ ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେଣି । ୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଜେଡି ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ କଣ କରିଛି ନବୀନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମନମୋହନ । ନୂଆପଡ଼ାରେ ୭୫ ହଜାର ମା, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନୂଆପଡ଼ାର ୪୫ ହଜାର ଚାଷୀ ୮ ଶହ ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ମେଘାଳୟର ଆକାଶ ଚୌଧୁରୀ । ଲଗାତାର ୮ଟି ଛକା ସହ ୧୧ଟି ବଲ୍ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକର ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ ସ୍ଥାନରେ IT ରେଡ୍ ହେଉଛି । ବିଜେଡି ନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ କୋମନା ବାସଭବନରେ ଆୟକର ଚଢାଉ କରିଛି । କୋମନା ବ୍ଲକ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଥିବା ମନୋଜ ଏବେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଖରିଆର ରୋଡ୍ରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଙ୍କିତ ସିଂହାଣିଆଙ୍କ ଘରେ IT ରେଡ୍ ହୋଇଛି ।