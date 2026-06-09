/Top 10 News: POK ହିଂସାରେ ୩୦ ମୃତ, ଭାରତର ପରମାଣୁ ନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ହଟିବ 'ଧାମ' ଶବ୍ଦ । ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବଦଳରେ ହେବ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ପାକ୍ ଅଧୀକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା । ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୪୫ଟି ଆସେମ୍ବ୍ଲିସିଟ୍ରୁ ୧୨ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିରୋଧ ବେଳେ ହିଂସା କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ୨ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 03- ଭାରତର ପରମାଣୁ ନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିଛି ଭାରତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ନୀରିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା SIPRI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ନିକ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା ରଖା ଯାଉଥିଲା । ଏଥର ପ୍ରଥମ କରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ନିକ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ' ନୀତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି । କେବଳ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
Headlines 04- ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି OTET ପରୀକ୍ଷା । ୨୧ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୮ ତାରିଖରେ ହେବ OTET ପରୀକ୍ଷା । ସକାଳ ୯ରୁ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ପ୍ରଥମ ପେପର, ୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୪ଟା ଦ୍ବିତୀୟ ପେପର ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୧୭ରୁ BSE ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଆଡ୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ ।
Headlines 05- ଦୁଇ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ । NDA ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
Headlines 06- ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୭୫୫ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ମଞ୍ଜୁର ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ୭ଟି ପ୍ରଫେସର, ୩୫ଟି ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର. ୫୦ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ୨୯ ଟ୍ୟୁଟର, ୨୪୮ ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି । ସେହିପରି ୧୯୦ ଜୁନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ, ୧୧୨ ସିଏମ୍ଓ, ୮୪ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ପଦବୀ ରହିଛି ।
Headlines 07- ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ୬୩୯ ଟଙ୍କାରୁ ୬୫୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ପିଛିଲା ଭାବେ ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
Headlines 08- ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିକୁଞ୍ଜ ହୋତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମେହେର ମୁଣ୍ଡା’କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କରମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଜୀବନ, ସଂଘର୍ଷ, ସହନଶୀଳତା ଓ ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୨୦୨୬ ମେ ୧୫ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି।
Headlines 09- ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଖାରଜ ହୋଇଛି । ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର । ସତ୍ୟପାଠରେ ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ବ ଖାରଜ ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ରଜରେ ଭିଜାଇବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା । ଆସନ୍ତା ୩ରୁ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ।