Top 10 News: ୧୦ ବରିଷ୍ଠ IPSଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବାଂଲାଦେଶ ଯିବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ୧୦ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୪ ଜଣ ଆଇପିଏସ୍‍ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପ୍ୟୁଟେସନରେ ରହି ପଦୋନ୍ନତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:57 PM IST

30 December Top 10 News Headlines: 1. Ten IPS got promoted: ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ୧୦ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୪ ଜଣ ଆଇପିଏସ୍‍ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପ୍ୟୁଟେସନରେ ରହି ପଦୋନ୍ନତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପଦବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାସୁଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।  

2. Dharmendra's Letter to Gadkari: ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ  ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହର ବାହାରେ ଏକ ବାଇପାସ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ  ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

3. CM Majhi On Odia Boy Attacked: ତାମିଲନାଡୁରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୀଡିତଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

4. CBSE Board Exam 2026: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହାର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। CBSE ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 

5. Raihan Vadra and Aviva Baig's Engagement: କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ ରେହାନ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି। ରେହାନ ଅଭିଭା ବେଗଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପରିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେହାନ ଏବଂ ଅଭିଭା ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 

6. Bengal CM Slams BJP Leaders: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ପୁଣି ଥରେ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ "ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଶାସନ" ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

7. Putin's Residence Targeted: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେବା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୂଟନୀତି ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପଥ।

8. Third Hindu Man Killed in Bangladesh​: ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେହି ମୟମନସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ​​ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଈଶନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।

9. S Jaishankar will visit Dhaka: ବୁଧବାର ଢାକାରେ ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ.ଜୟଶଙ୍କର। ଦୀର୍ଘ ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସାମରିକ ଶାସନର ଅଶାନ୍ତ ସମୟ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ।

10. India vs Sri Lanka, 5th T20: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ୬୮ ରନର ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ୧୭୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଖେଳ ଜାରି ରହିଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

