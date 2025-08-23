Top 10 News: ହୀରାକୁଦର ୪ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ଜୟପୁରରୁ ୪ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର
Top 10 News: ହୀରାକୁଦର ୪ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ଜୟପୁରରୁ ୪ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 23, 2025, 03:57 PM IST

Top 10 News: ହୀରାକୁଦର ୪ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ଜୟପୁରରୁ ୪ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଗୃହ । ବିଶେଷକରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶିଶୁ ଓ ମା’ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଗୃହ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଗୃହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ସହାୟିକା ରହିବେ । ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । 

Headlines 02- ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ବିଧାୟକ କେସି ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ଏକ ବେଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ED ଚଢାଉ ସମୟରେ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା, ସୁନା-ରୂପା ଏବଂ କାସିନୋ ସଦସ୍ୟତା କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି।

Headlines 03- ୧୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟାରେ କଫ ପରେଡରେ ଥିବା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବାସଭବନ 'ସିୱିଣ୍ଡ'ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଖବର ଅନୁସାରେ ସାତରୁ ଆଠ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେବେଠାରୁ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଚଢାଉ ସମୟରେ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଯେଉଁଥିରେ ଏଜେନ୍ସି ରିଲାଏନ୍ସ ADA ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି।

Headlines 04- ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରି  ‘ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି’ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି’। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।

Headlines 05- ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍ । ୪ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯଦି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ତେବେ ହୀରାକୁଦର କ୍ଷମତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ଆଜି ଉପରବେଳା ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା। ସେପଟେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଡେଇଁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳ । ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ୩୭.୪୫ ମିଟର ରହିଥିବାବେଳେ ଜଳସ୍ତର ୩୭.୭୦ ମିଟର ଛୁଇଁଛି ।

Headlines 06- ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କଟକ ସିଡିଏମଓ(CDMO) ର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଶୋର କୁମାର ସାହାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍  ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନିଆ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍,ଘର ଓ ଅଫିସ୍ ସମେତ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳିନୀ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଚଢାଉ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିଛି। ୨ ବିଲ୍ଡିଂ ସହ ୧୯ ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି। ଏହାସହ ସର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ନଗତ ୩.୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ୧୩୫ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପାସ୍ ବୁକ୍ ରେ ୫୫.୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। କିଶୋର ସାହାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ୧ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। 

Headlines 07- ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ କାମ ଚାଲିଛି । ଅନେକ ଜାଗାରେ କାମ ସରିଆସିଲାଣି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରାଯିବ । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୩୦ ଜଣ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଇସ୍ରୋ ପଠାଯାଉଛି । ସେମାନେ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ବୁଲି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 08- ଅମଲା ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅମଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ରହିଛି ବିଜେଡି । କିଛି ସଂଘର ନେତା ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖେ ଅଛି । ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି, ଅମଲାଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପାଖରେ ବହୁତ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ବିରୋଧୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

Headlines 09- ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ୪ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ରାଜସ୍ଥାନ ଚାଲାଣ ସମୟରେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା-ପଟାଙ୍ଗୀ ରାସ୍ତାରୁ ଏହାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ୨ଟି କାର୍‌ ଜବତ କରିବା ସହ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ।

Headlines 10- ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିଠୁ ୨୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ବରଗଡ଼କୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆଜିଠୁ ୨୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସମ୍ୱଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ ମୟୁରଭଞ୍ଜକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । 

Soubhagya Ranjan Mishra

