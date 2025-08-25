Top 10 News: କ୍ୟାବିନେଟରେ ୪ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ, Dream11 ସହ BCCIର ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓ ଆଇଟି ବିଭାଗର ୨ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଓ GA ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ୩ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟୁଫାକ୍ଚରିଂ ପଲିସିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ମାନ୍ୟୁଫାକ୍ଚରିଂ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସବ୍ସିଡି, ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ୧୦ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସବସିଡି କିମ୍ବା ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଅନୁଯାୟୀ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ମିଳିବ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟୁଫାକ୍ଚରିଂରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ । ନୂଆ ଆଇଟି ପଲିସିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ଆଇଟି ପଲିସିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସବସିଡି ୩୦%କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଅପର ଲିମିଟ ଉଠିଗଲା ।
Headlines 02- ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବୈଠକରେ ଅଜୟ ଲଲୁ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ସମେତ ସଙ୍ଗଠନ ସୃଜନର ୩୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ୩୫ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୩୫ ଜଣ ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗରୁ ୬ଟି ନାଁ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ
Headlines 03- ଧାରଣାରତ ରାଜସ୍ବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖିଛି । ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଚିଠିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ବାତିଲ ସତ୍ତ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ।
Headlines 04- ପୁଣିଥରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 'ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ' ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସୌମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 5T ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଶୌଚାଳୟ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଏହି ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ଆଉ ୫ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଲାଗିବ । ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୦ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଚାଲିଥିଲା । ନବୀନ ବାବୁ ୨ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ୟାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ପରେ ୨ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶହେ ଭାଗ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବଡ଼ ଅପବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ସୌମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ନିୟମାବଳୀ ଓ ନିଷେଧ ଆଇନ ୨୦୨୫ର ପ୍ରଭାବ । Dream11 ସହ ୩୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜର୍ସି ସ୍ପୋନ୍ସରସିପ୍ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ୍ କରିଛି BCCI । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପୋନ୍ସର ଖୋଜିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ କହିଛି । ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିନା ସ୍ପୋନ୍ସରସିପ୍ ରେ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
Headlines 06- ଆସନ୍ତା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଟନା ଏବଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୦୩୨୩୦/୦୩୨୨୯ ପାଟନା-ପୁରୀ-ପାଟନା ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ପାଟନାରୁ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଚଳାଚଳ କରିବ। ପୁରୀରୁ ୨୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଚଳାଚଳ କରିବ।
Headlines 07- ଦେବଗଡ଼ର ଶୁଳିଆପଦା ଆଇଜି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ CMRFରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବେସାମରିକ ବିମାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସ B-MAAN ଅଧୀନରେ, କ୍ୟାଡେଟ୍ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦିବାସୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁନ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ MRO ସେବାଦାତା Air Works ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଅଭିନିତ ସିନେମା 'ଚାରିଧାମ' । ତେବେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିକଟରେ ଏହାର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା । 'ଚାରିଧାମ'ର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସିନେପ୍ରେମୀ ସିନେମାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ସିନେମାର ଏକ ଗୀତ ରହିଛି ଯାହାର ନାମ 'କେରକେରା' ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ଧରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଝଲକରେ ଶିବାନୀଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ଲୁକ୍ ସହ 'ଚାରିଧାମ' ଟାଇଟଲ୍ କୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସିନେପ୍ରେମୀ ।
Headlines 10- ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୨୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବାକି ୨୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।