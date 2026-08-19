Top 10 News: ED ରାଡାରରେ ଆଜମ୍‌ ଖାନ୍‌, ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ୫ ଗାଈ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ED ରାଡାରରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଆଜମ୍ ଖାନ୍ । ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଆଜମ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ୧୦ଟି ଠିକଣା ଉପରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ରାମପୁର, ସହାରନପୁର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 02- କୋଲକାତାର ହୋଟେଲ ଶିଖାରେ ଭୋର ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଫଳରେ ଅତି କମରେ ନଅ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ (DJB) ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (STP) ଟେଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଶାଖା (ACB) ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
Headlines 04- ବନ୍ୟାଜନିତ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଜି ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୪ଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୬ଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଆଜି ଯାଜପୁର, ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଦଶରଥପୁର ଓ ବରୀରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ । ସବୁ OAV, OMAV, ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୨୯୭ଟି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ୬ଟି ବ୍ଲକର ୨୯୭ଟି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
Headlines 05- ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟ ପମଶରସିଡି ନିକଟରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଷଣ୍ଢ ଓ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ବାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପମଶରାସିଡି ନିକଟରେ ଧକ୍କା ଦେଇଛି କାର୍ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ଟି ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାରକୁ ଜବତ କରିଛି ।
Headlines 06- ଦିଗପହଣ୍ଡି ପାଟପୁର ଥାନା ପଳାଶପୁର ଗାଁ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ମନ୍ଦିର ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 07- ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ୫ ଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ବର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା NH ୧୬ରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ମାରିଛି ଟ୍ରକ୍ । ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସ ଜିମାରେ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 08- ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷି ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି, ବିହନ, ପନିପରିବା ମିନିକିଟ୍ ସହ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ।
Headlines 09- ଭଦ୍ରକ ସାଳନ୍ଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ନାଳିଆ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘାଇ । ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ତଳଗୋପବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ତିଆଡ଼ି ସାହିରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ୪ରୁ ୫ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି । ବୁଡ଼ାଘାଟ ନିକଟରେ ଓଲଟିଛି ସରକାରୀ ଡଙ୍ଗା । ୨ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସମେତ ୧୧ ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ରୁ ୨୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।