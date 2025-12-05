Top 10 News: ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହିଞ୍ଚିଲେ ୫ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି, ଏଏନଏମ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜରି ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
5 December Top 10 News Headlines: 1. Odisha Matric Exam 2026: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୯ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବାର୍ଷିକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୯:୦୦ ରୁ ୧୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
2. Odisha To Replace All School Textbooks: ଓଡି଼ଶାର ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଦଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଗୋଣ୍ଡ ଶୁକ୍ରବାର ଦନି ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
3. CM’s Grievance Cell: ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ୧୭ତମ ବିଧାନସଭାର ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁ ଥିବାରୁ ଏହି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।
4. ANM Exam Postponed: ରାଜ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବା ଏଏନଏମ ପରୀକ୍ଷାର ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପେପର ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛି।
5. Odisha Approves 85 Industrial Projects: ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ୫ ଜଣ ଦକ୍ଷିଣଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି ଭୁବେନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
6. IndiGo flight status: ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିମାନ ସେବା ସୂଚୀରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଘାତକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ଇଣ୍ଡିଗୋ ପାଇଁ ଅନେକ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେବା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
7. Road Accident Deaths India: ଭାରତରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨.୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧.୭୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଦିନ ୪୮୫ ଜଣ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି।
8. India-Russia Agreements: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍ ବୟାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
9. India-Russia Oil Deal: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ମିଳିତ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୟାନରେ ପୁଟିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ। ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
10. IND vs SA 3rd ODI: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର ଦିନ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ ୧-୧ ରେ ବରାବର ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚର୍ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।