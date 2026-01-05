Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3064806
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଇରାନ ନ ଯିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଇରାନ ନ ଯିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏସଆଇ) ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। । ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Jan 05, 2026, 09:57 PM IST

Trending Photos

5 January 2026 Top 10 News Headlines
5 January 2026 Top 10 News Headlines

5 January 2026 Top 10 News Headlines: 1. CM's Grievance cell: ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ୫୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ କୁହାଯାଇଛି। 

2. Balasore District Enforces GRAP Stage-II: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦବେଗଜନକ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ କଟକଣା ଜାରି କରିବାକୁ ବାଦ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଯାଏ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। 

3. Odisha SI Recruitment Scam: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏସଆଇ) ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

4. Election Literacy Club: କିଶୋର ବୟସରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଳ୍‍ ଓ କଲେଜରେ ଖୋଲିବ ନିର୍ବାଚନ ସାକ୍ଷରତା କ୍ଲବ। ନବମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍‍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କ୍ଲବ୍‍ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ପରମ୍ପରା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। 

5. Odisha weather Update: ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଓ ସାତଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୯.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

6. India travel advisory Iran: ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 

7. CRRI police IIC suspended: ଗତକାଲି ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଜି କଟକ ସହରର CRRI ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (IIC)ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।

8. Hindu Man Killed in Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଶୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ରାଣା ପ୍ରତାପ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି।

9. Mohammed Shami Summoned: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ପେସର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମହମ୍ମଦ କୈଫଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା SIR ଅଧୀନରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବଙ୍ଗୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 

10. IPL broadcast banned in Bangladesh: ଆଇପିଏଲ ଆଉ କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ କ୍ରିକେଟ ଲିଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ଆଇପିଏଲର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gajapati Maharaja
ଶ୍ରୀନଅରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ସଂପନ୍ନ
travel advisory
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେହେରାନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ସରକାର ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ
Actor Death
Actor Death: ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା କଳାଜଗତ, କିଡନୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜୀ
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୬ରେ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
Mohammed Shami
ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?