Top 10 News: ୬ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ, ପାଚିକା ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ଆଜି ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ରାସ ଅଲ ଖୈମାହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଜାରି କରିଥିଲା, ଇରାନ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମିରେଟ୍ର କଥିତ ଭୂମିକା ସହିତ ଜଡିତ "ଆସନ୍ନ ଆକ୍ରମଣ" ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ରାସ ଅଲ ଖୈମାହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ସତର୍କ କରି ଦେଇଥିଲା ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହର ଇରାନୀ ସେନା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହୋଇପାରେ।
Headlines 02- ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ୬ଜଣ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକମାନେ ହେଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ଜୟଦେବ (ଭୁବନେଶ୍ବର) ବିଧାୟକ ନବ କିଶେର ମଲ୍ଲିକ, କଟକ-ଚୌଦ୍ବାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଓ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଂଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 03- କାମାକ୍ଷାନଗର ନାବାଳିକା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗା ପାତ୍ରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ । ଜଗା ପାତ୍ର ଘର ସାଅଁନ୍ତରାପୁର ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଜଗା ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ପୋଲିସ । ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ସମୟରେ ଜଗା ସବୁ ସତ ମାନିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗତ ୧୯ ତାରିଖ ଗୁରବାର ଦିନ ସାରୁଆଳି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ।
Headlines 04- ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କ୍ବାର୍ଟର୍ସ ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ବାଇଁ ଓ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଗିରଫ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଉପସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ।
Headlines 05- ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିବ ବିଜେଡି । ଏନେଇ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ।
Headlines 06- ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୯ କୋଟି ୫୭ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ହୋଇଛି । ୧୭ ହଜାର ୮୩୧ ଇ-ଚାଲାଣ ଜାରି ହୋଇଛି । ୬୪ଟି ଗାଡ଼ି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ ।
Headlines 07- ନବରଙ୍ଗପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ ଭତରା ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଧାମଣାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବୈଠକ କରି ବାସନ୍ଦ କରିଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ । ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 08- ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ କିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା ସତ ହେଲା । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କଥା ମାନିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୂର୍ବରୁ ୪୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ପଚାରିବାରୁ ସଂତୃପ୍ତ ମନା କରିଥିଲେ । ନବୀନ ମାନିବା ପରେ ଆଜି ସବୁ ସତ ପଦାକୁ ଆସି ଯାଇଛି । ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭାତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଘରେ ପଶି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଯୁବତୀଜଣକ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘରେ କେହି ନ ଥିବା ସମୟରେ ୨ ଅଜଣା ଯୁବକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ପିଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ MKCG ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତନାଘନା କରୁଛି ।
Headlines 10- ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛି ପାଚିକା ସଂଘ । ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।