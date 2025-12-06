Top 10 News: ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ ଜିତିଲା ଭାରତ, ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଭାରତ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ୨-୧ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
6 December Top 10 News Headlines: 1. CM Majhi Inaugurates GELS 2025 In Puri: ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁରୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ Global Energy Leaders' Summit 2025 (GELS 2025) ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଏ ଚେନକୁ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯାହାଫଳରେ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟୟ କମାଇ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି।
2. Prafulla Samal’s Sons Join BJP: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଦଳର ଉପସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଶନିବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
3. Special Ama Bus Service For Barabati T20: ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁଗମ ଯାତାୟାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ (CRUT) ୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଆମ ବସ୍' ସେବା ଚଳାଇବ।
4. OSSTET 2025 Notification: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ଓଡ଼ିଶା ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OSSTET) ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଦୁଇଟି ଅଧିବେଶନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପେପର-୧ ସକାଳ ୯:୦୦ ରୁ ୧୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ପେପର-୨ ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ ରୁ ୪:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
5. DGP Reviews 3-Tier Security At Barabati Stadium: ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ସମଗ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଖେଳାଳି ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଜନ ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
6. Babri Masjid foundation stone: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ ଆଜି ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ କବୀର ଏହି ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅନେକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।
7. IndiGo crisis: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସଙ୍କଟର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଜନେସ୍ ଟୁଡେକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଗୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଛି।
8. India US Trade Talks: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ତିନି ଦିନିଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଡେପୁଟି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି (USTR) ରିକ୍ ସ୍ୱିଜରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେବ।
9. India vs South Africa T20I Series: ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20I ସିରିଜ ଖେଳିବେ। ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ରିକା ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ୱେନା ମାଫାକା ଏବଂ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଟୋନି ଡି ଜୋରଜି ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ T20I ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜୋରଜି ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
10. India Wins ODI Series 2-1: ଭାରତ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ୨-୧ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୨୭୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ୩୯.୫ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।