Top 10 News: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ବିଜୟଙ୍କୁ ସମନ କଲା ସିବିଆଇ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୋକିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଆଇନ ବା ଏସ୍ମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
6 January 2026 Top 10 News Headlines: 1. ESMA implemented: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୋକିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଆଇନ ବା ଏସ୍ମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରୋଗୀ ସେବା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ହୋଇଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥିବା ସରକାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଗଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
2. ADAS in Ama Bus: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଆମ ବସ୍ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। କେବଳ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା କ୍ରୁଟ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଆଜି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବସ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ 'ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍' (ଆଡାସ) ଏବଂ 'ଡ୍ରାଇଭର ଫଟିଗ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍' ଲାଗୁ ହେବ।
3. Odisha Budget 2026-27: ଏଥର ବଜେଟ କିପରି ହେବ। କେଉଁ ଦିଗରେ ସରକାର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ କରିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁପରି ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏସବୁ ବାବଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବି ଦେଇପାରିବ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି।
4. Odisha hampers Paddy procurement: ରାଜ୍ୟରେ ଚାଉଳ କଳ ମାଲିକ ବା ମିଲରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମିଲର ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି।
5. CBI Summons Actor-Politician Vijay: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଅଭିନେତା ତଥା ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ କରୁର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚୁରା କରିବା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି। ବିଜୟଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ବିଜୟଙ୍କ କରୁର ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା।
6. Sonia Gandhi Health Update: ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଛାତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
7. UP SIR Voter List 2026: SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। SIR ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ୧୨୫.୫ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ୨୮.୯ ନିୟୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮% ଡିଲିଟ କରାଯାଇଛି। ୨୧.୭ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୪.୬୨୩ ନିୟୁତ ଭୋଟର ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବାବେଳେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ୨୫.୪୭ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମିଳିଛି।
8. Tension Erupts in Nepal: ପଡ଼ୋଶୀ ନେପାଳ ପୁଣିଥରେ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଭାରତ ସୀମାନ୍ତ ନେପାଳର ପାରସା ଏବଂ ଧନୁଷା ଧାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
9. Steve Smith Record: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଆଶେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
10. Uttarakhand cricketer failed the dope test: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରାଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ଏଜେନ୍ସି (NADA) ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ୨୯ ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନମୁନାରେ ଆନାବୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଡ୍ରୋଷ୍ଟାନୋଲୋନ୍ ଏବଂ ମେଥେନଲୋନ୍ ସହିତ କ୍ଲୋମିଫେନ୍ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।