Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3028904
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: ୬ ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 04, 2025, 03:57 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: ୬ ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ପାନ ମସଲା ପରି ହାନିକାରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସେସ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାରିତ ହେବ। ସେସରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ରାଶି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧେୟକ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଧେୟକର ନାଁ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଧେୟକ। 

Headlines 02- ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ର ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷ୍ୟରୁ ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ ୬ ଥର ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୌପଚାରିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ୨୦ରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ । 

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବି-ମାନ ଯୋଜନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଉରକେଲା ସହିତ ଯୋଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ୫ ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ ଏୟାର ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିମାନ ନିୟମିତ ରାଉରକେଲା ଯିବ। ସପ୍ତାହରେ ୬ ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିମାନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ନିକଟତର କରି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରି ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି।

Headlines 04- ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଗୁଡିକରେ ଯାତାୟତ ତଥା ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ମୁଖିନ ହେବା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମାଗିବ ରାଜ୍ୟ। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାସ୍ତ, ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। 

Headlines 05- ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ଡ୍ରାମା ବିଭାଗ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରୁ ଉତ୍ତେଜନାସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍‌କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

Headlines 06- ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର । ଆଉ ୬ ମାଓବାଦୀ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ୧୨ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୧୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏବେବି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର ଜାରି ରହିଛି ।

Headlines 07- ସାରା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ନେଇ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍‌ କରନ୍ତୁ । ସମାଧାନ ପାଇଁ DGCA ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଆଜି ୨ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି ।

Headlines 08- ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ୨୦୦ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ରାଶି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୨୪ରୁ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରୁ ବରଗଡ଼କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍‌ ଚାଲିବ ।

Headlines 09- ଆଜି ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମର ପୁଟିନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ। ପୁରୀରେ ଥିବା ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ସ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏହି ଆର୍ଟୱର୍କ୍‌ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାନସଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। “Welcome President Putin to India” ବାର୍ତ୍ତାର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ବାଲୁକା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଆନିମେସନ୍ ଭାରତ–ରୁଷ ସମ୍ପର୍କର ଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରା, ମିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମିଳିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଚିତ୍ରିତ କରେ। 

Headlines 10- ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ୮୩ କୋଟି ୮୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୩ କୋଟି ୮୪ ଲକ୍ଷ ୮୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଖବର କାଗଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୯ କୋଟି ୭୮ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ୯ କୋଟି ୩୫ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ରେଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲେର ୨.୧୪ କୋଟି, ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ୧.୮୭ କୋଟି, ହୋଡିଂ ବାବଦରେ ୩୯ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର, କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Swaraj Kaushal
ମିଜୋରାମର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜ ପିତାଙ୍କ ପରଲୋକ
Chilikas fishermen
Chilika's fishermen: ଚିଲିକା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାଁନ୍ତି
Odisha news
Odisha News: ପାନ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଲାଗିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକର, ରାଜ୍ୟ ପାଇବ ଭାଗ
Odisha news
ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବରୁ ତାଲା
Odisha news
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଉଡିବ ବିମାନ