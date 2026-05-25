Zee Odisha

Top 10 News: ୬୬ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ଯୁକ୍ତ ୩ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 09:58 PM IST

Top 10 News: ୬୬ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ଯୁକ୍ତ ୩ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ୬୬ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୫୮ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ୬ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ ଡ. ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Headlines 02- ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍‌ ୩ରୁ ପୁରୀରେ ହେବ BRICS ଦ୍ଵିତୀୟ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ BRICS ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ବ୍ରାଜିଲ୍, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ୍‌ର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବେ । ରୁଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁଏଇ, ଚୀନ୍‌ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେବେ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

Headlines 03- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ । ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Headlines 04- ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ପରେ ହେବିୱେଟ ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ତଥା ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟତା ସଂଖ୍ୟା ୬ ରୁ ୫କୁ ଖସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମମତା ମହନ୍ତ ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେଡିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଡବଲ୍ ଝଟକା। 

Headlines 05- କାଶ୍ମୀରର ଗୁଲମାର୍ଗରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ଆଜି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଗୋଣ୍ଡୋଲା ସେବା (କେବୁଲ କାର୍) ହଠାତ୍ ମଝି ଆକାଶରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେବା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଅତି କମରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

Headlines 06- ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତ ୩ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । +୩ ଡିଗ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ସେମିଷ୍ଟାର କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । UUEMS ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ରେଜଲ୍ଟରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଜରିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିହେବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବାହାରିଛି ଯୁକ୍ତ ୩ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ।

Headlines 07- OERC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଇସ୍ତଫା ଗୃହିତ ନେଇ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Headlines 08- ସମ୍ୱଲପୁର ଖୋଖଡ଼ାପାଲ ନିକଟରୁ ୨୬୦ କେଜି ଗଂଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ୫ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଟ୍ରିପର୍‌ରେ ସିକ୍ରେଟ୍‌ ଚାମ୍ୱର୍‌ କରି ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଂଜେଇ । ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜବତ କଲା ଚାରମାଳ ପୋଲିସ୍‌ ।

Headlines 09- LPG ଓ PNG ସେବା ଯୋଗାଣ ନେଇ ନିୟମ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଜଣେ LPG ଉପଭୋକ୍ତା PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ୩୦ ଦିନ ମହଲତ ପାଇବ । ସେହିପରି PNGରୁ LPGକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୩୦ ଦିନ ମିଳିବ । PNG ସଂଯୋଗ ନ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ନିୟମ କୋହଳ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଭଡ଼ାଟିଆ, ଶ୍ରମିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ବଦଳି କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।

Headlines 10- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ IPL ବେଟିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ୮ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା, ୨କାର୍‌, ୪୧ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍‌, ୨ ଲାପଟପ୍‌ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଲାଇଭ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବେଳେ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ହେଉଥିଲା । ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍‌ ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

