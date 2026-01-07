Top 10 News: ଓଏଏସ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ; ବିଶ୍ବର ଦୁଇ ସୁପରପାୱାର ମୁହାଁମୁହିଁ ସମେତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଓଏଏସ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ; ବିଶ୍ବର ଦୁଇ ସୁପରପାୱାର ମୁହାଁମୁହିଁ ସମେତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ପଦବୀରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:50 PM IST

Trending Photos

7 January 2026 Top 10 News Headlines: 1. Ex-Revenue Inspector Sentenced: କଟକର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ାର ପେଟଚୋଲା ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲର ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଗୁଣନିଧି ବେହେରାଙ୍କୁ ଏକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

2. Odisha Rice Millers End Strike: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ୍ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ନିଜର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

3. Justice Sangam Kumar Sahoo sworn: ବୁଧବାର ଦିନ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଙ୍ଗମ କୁମାର ସାହୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାହୁଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା ୪୭ତମ ବ୍ୟକ୍ତି।

4. Odisha Govt Transfers 12 OAS Officers: ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ପଦବୀରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟୁଟି ଅଧିକାରୀ (OSD) ଭଳି ଭୂମିକା ସହିତ ଜଡିତ ୧୨ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

5. Odisha Police Launches Forensic Training Camp: ବୁଧବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲଷ୍ମୀସାଗରସ୍ଥିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ, ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (UPTTI) ପରିସରରେ ବିଜୁପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକାଡ଼େମୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଫରେନସିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାର (SFSL) ମିଳିତ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଅପରାଧ ସ୍ଥଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି। 

6. Cold wave in Odisha: ବୁଧବାର ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଅନେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

7. Kathua Encounter: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର କଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ଲାୱାର ଅଞ୍ଚଳର କାମଦ ନାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଛି। SOG ଟିମ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରୁଛି। ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଘେରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

8. US Seizes Russian Tanker: ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଋଷ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପିଛା କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଋଷ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଏକ ଜାହଜକୁ ଜବତ କରିଛି।

9. Indian students in US: ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବୁଧବାର ଆମେରିକାରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଛାତ୍ର ଭିସା ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦେଶାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

10. Vaibhav Suryavanshi World Record: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।

