/Top 10 News: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳିଲା ଓଡ଼ିଶା, ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୭୬ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ "ଆଶୀର୍ବାଦର ଦୀପ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ତଥା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସମାଗମ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ହାତରେ ଜଳନ୍ତା ଦୀପ ଧରି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ, ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ।
Headlines 02- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଗା ରକ୍ତ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ୮ ହଜାର ୮୧୦ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ । ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ମେଗା ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
Headlines 03- ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କହି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଖଜା ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଜହର ସଦୃଶ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଆଜି ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ପୁରୀ ପୋଲିସ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢାଉ କରିବା ପରେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି।
Headlines 04- କୋରାପୁଟ ମୋଟୁ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ ସଫଳତା। ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ୫୫ଟି ଜୀବନ୍ତ କଇଁଛ ଜବତ କରିବା ସହ ୪ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କଇଁଛ ଜବତ ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ପୋଲିସ।
Headlines 05- ପାରାଦୀପର ଅନ୍ୟତମ ଗଣପର୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା।
Headlines 06- ଭୁବନେଶ୍ବର DCP ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ସୁପାରିସ କରିଥିଲେ ।
Headlines 07- ଦେଶକରମ ପର୍ବ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଧାନବେଣୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର କୁଡୁମୀ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସମେତ ମହାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
Headlines 08- ଗୁରୁବାର ଦିନ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିତ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ହିମପାତ ହୋଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଲମାର୍ଗର ଆଫାରୱାଟ ଶିଖର ଏବଂ ଗଣ୍ଡୋଲା ଫେଜ୍-୨ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିସାରା ବରଫପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରେଜ୍ ସେକ୍ଟର, ତୁଲାଇଲ୍ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ କାବୁଲି ଗାଲିର ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟ ନୂତନ ହିମପାତ ଯୋଗୁଁ ଧଳା ବରଫ ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି।
Headlines 09- ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 10- ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ୱଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।