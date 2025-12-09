Top 10 News: ବାରବାଟୀରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
9 December Top 10 News Headlines: 1. Odisha Assembly Winter Session: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାତ୍ର ୧୧ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରି ଅଧିବେଶନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୯ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା।
2. BJP Odisha appointments: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ (Avilash Panda) ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ (Aishwarya Biswal) ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
3. IMD Issues Yellow Warning: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଏକ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
4. Odisha MLAs salary hike: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପ ବାଚସ୍ପତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ ସମ୍ପର୍କିତ ୪ଟି ପୃଥକ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ନୂତନ ବିଲ୍ ସହିତ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
5. Plus Two Exam Schedule Changes: ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ମାତୃଭାଷା ବିଷୟ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ୨୩ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
6. CBI Books RHFL Anmol Ambani: ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମିବାର ନାମ ନେଉ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଅନମୋଲ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଏହି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ୨୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ସହିତ ଜଡିତ।
7. Rahul Gandhi Speech in Lok Sabha: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସମୀକ୍ଷା (SIR) ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ CCTV ଆଇନ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରିବାର ଖେଳ।
8. Microsoft investment India: ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକକୁ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ, ଏଆଇ ବିକାଶ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବୈଠକ ପରେ ନାଡେଲା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭାରତରେ ଏଆଇ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୭.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ।
9. India Squad for Sri Lanka: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ହେବେ। ୨୦୨୫ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ହେବ।
10. Cuttack IND vs SA 1st T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୭୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି। ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୭୫ ରନ କରିଥିଲା।