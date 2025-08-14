Top 10 News: ୯୯ ଜଣ ପାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶର ମୋଟ୍ ୧୦୯୦ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୋଲିସ ସେବା ପଦକ । ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା, ସାହସିକତା, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ ମିଳିବ । ୨୨୬ ପୋଲିସ ଓ ୬ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପଦକ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ୯୯ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ । ସେହିପରି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ୭୫୮ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦକ । ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ୨ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ । ASP ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନରେଶ ପଟେଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ । ଓଡ଼ିଶାରୁ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା, ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ SI ଅମରେଶ ନରେନ୍ଦ୍ର, କନଷ୍ଟେବଲ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, OAPF ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ମଲ୍ଲିକ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଲ୍ଲିକ, ହାବିଲଦାର ଅଶ୍ୱିନୀ ବାଗ, କମାଣ୍ଡୋ ଡମ୍ବରୁଧର ଭୋଇ, ନବୀନ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାଝୀଙ୍କୁ ପଦକ ମିଳିବ ।
Headlines 02- ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବା ମାମଲାରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ୩ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ । ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିବାଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପୀଠ ।
Headlines 03- ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗରୀ । ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ୧୨୪ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । କିଛି ଦିନ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ କାଲକାଜୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ । ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଗଛଟି ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏକ କାର ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
Headlines 04- ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ବୈଷୟିକ କମିଟି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ଏହି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ନେଇ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ । କମ୍ପ୍ରେହେନସିଭ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି । କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ, କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲା ପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ଅନେକ ଗାଡି ଏବଂ ଘର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଘଟଣାରେ ୧୦ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କରିଛି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ।
Headlines 06- ଦୀଘା ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି ୨ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଏବଂ ନିଖୋଜ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ନିଖୋଜ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ।
Headlines 07- ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭିଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି । ୩ ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାତ୍ର ୨୦ ହଜାର ପୂରଣ ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରିବେ ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ କର୍ମଚାରୀ । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଓ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ପିପିଲି ମହିଳା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କର କୌଣସି ପାରିବାରିକ କଳହ ନଥିଲା, ଋଣ ଚାପରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଓ କିରାସିନି ବୋତଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ମିଳିଥିବା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଶରୀରର ୯୦% ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ମହିଳାଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାତ୍ର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହ୍ବାଟସଆପ୍ରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
Headlines 10- ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ରୁ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ୨୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।