Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3080988
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଆମ ବସ୍‍ ଚଲାଇବେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର, ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ପୀୟୂଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: 'ଆମ ବସ୍‍' ଚଲାଇବେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର, ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ପୀୟୂଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:57 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: 'ଆମ ବସ୍‍' ଚଲାଇବେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର, ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ପୀୟୂଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ବିଜେପିରେ ‘ନବୀନ’ ଯୁଗ  ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ନୂତନ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମିଠା ଖୁଆଇ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି । ନିତିନ ନବୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

Headlines 02- 'ଆମ ବସ୍‍' ଚଲାଇବେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର । ଏନେଇ ପୁନେରେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ଦିଆଯିବ । ଜାନୁଆରୀ ୩୧ରେ ୨୦ ମହିଳା ତାଲିମ୍‌ ପାଇଁ ପୁନେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ଆମ ବସ୍‍' ସେବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମହିଳା ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ନେଇ ପୀୟୂଷଙ୍କ ଓକିଲ ବିଭୁ ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୀୟୂଷଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଉଠାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।

Headlines 04- ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରର ବାରାମୁଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଟାପର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ (Ied) ଚିହ୍ନଟ କରି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗର-ବାରାମୁଲ୍ଲା ରାଜପଥରେ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଆଇଡି ଠାବ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ।

Headlines 05- ଚଳିତବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି  କାଠ ଯୋଗାଣ । ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩ଟି ଟ୍ରକ୍‌ରେ ୮୩ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପଠାଯାଇଛି । ୮୩ ଖଣ୍ଡ କାଠ ମଧ୍ୟରେ ୪୩ ଖଣ୍ଡ ଧଉରା ଓ ୪୦ ଖଣ୍ଡ ଅସନ କାଠ ରହିଛି । 

Headlines 06- ଚଳିତ ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସିଧା କଟକ ଯିବେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେବେ। ସେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରି ରାଜଭବନରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ । 

Headlines 07- ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍-୧ ହାଟରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ୱିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ଦୋକାନ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତିନି ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଶେଷରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।

Headlines 08- ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦକୁ ୧୨୮ ପ୍ରଜାତିର ୪ ଲକ୍ଷ ୨୧ ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ଟି ପ୍ରଜାତିର ନୂଆ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଠାରୁ ଏଥର ୪୪ ହଜାର ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ହୀରକୁଦକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୨୦୨୫ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ପକ୍ଷୀ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସିଥିଲେ ।

Headlines 09- ଫେସବୁକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଛି ବୋମା ଓ ଗୁଳିରେ ଉଡାଇ ଦେବାର ଧମକ। ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ମାଡର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଜୁଲୁ ରାଣି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫେସବୁକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ମେସେଜ ଆସିଛି। ୨୪ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମେସେଜ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। 

Headlines 10- ଶାହିଦ କପୁର ମଙ୍ଗଳବାର ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 'ଓ ରୋମିଓ' ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରରେ ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଷ୍ଟରର କ୍ୟାପସନରେ, ଅଭିନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଓ ରୋମିଓ'ର ଟ୍ରେଲର ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। 

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News: 'ଆମ ବସ୍‍' ଚଲାଇବେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର, ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ପୀୟୂଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ଲାଭ
Odia News
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୋମା ଧମକ
Bollywood
Bollywood: ଏହି ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ 'ଓ ରୋମିଓ' ଟ୍ରେଲର
BJP National President Salary
BJP National President Salary: ବିଜେପିର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇବେ କେତେ ଦରମା...ଆଉ କ'