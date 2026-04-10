Top 10 News Today:କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା ମୋହର,ଭୁବନେଶ୍ବର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାତିଲ୍ ହୋଇନି କହିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Cabinet Meeting: ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟରେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସିରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି।
2-Bhubaneswar Metro Rail Project: ଭୁବନେଶ୍ବର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଜୋର୍ ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ (H&UD Minister) ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏପରିକି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ କର୍ପୋରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର କର୍ପୋରେସନ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି।
3-Cashless Treatment: ଏଣିତି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଆଉ ରହିବନି ଅର୍ଥବିନା ଚିକିତ୍ସାର ଭୟ । କାହିଁକିନା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଜେ.ବି. ପାର୍ଦିୱାଲା ଏବଂ କେ.ବି.ବିଶ୍ୱନାଥନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ ଦେଢଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାତ ଦିନର ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
4-OTET 2026:ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଇଲିଜିବି ଟେଷ୍ଟ(ଓଟିଇଟି-୨୦୨୬) ଆବେଦନ ସମୟକୁ ମେ ମାସ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଆବେଦନର ଶେଷ ସମୟ ଗୁରୁବାର ରାତି ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିନ ଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଓଟିଇଟି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟବଧି ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ୭୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଇନସର୍ଭିସ୍ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ସମୟ ଆହୁରି ମାସେ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଫଳରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାର୍ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
5-Odisha News: ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ନିଖୋଜ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ବୃଦ୍ଧ ଙ୍କ ପତ୍ତା। ଘସିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଘାଟରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ପହଁଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକର ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଲ୍ଲୋଳ ଗାଁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ନାମକ୯୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଗାଁ ବସ ରେ ଆସି ଏହି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଘାଟରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।ବ୍ୟାରେଜ ରୁ ପାଣି ଛଡା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
6-Rain Alert: ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ। ତା ପରେ ବଢିବ ତାତି, ଗୁଳୁଗୁଳି। ଏକାଥରକେ ୫ ରୁ ୭ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିଯିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ନେଇ ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ୧୫ ତାରିଖରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡି଼ଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇଛି। ଗୁରୁବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ୧୫ ଦିନିଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି । ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖି ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଓ ପବନ ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତା ପରେ ବଢିବ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ବାୟୁମଣ୍ତଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ତ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବ।
7-Justice Yashwant Varma Resignation Letter: ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟଶୋବନ୍ତ ବର୍ମା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ୟଶୋବନ୍ତ ବର୍ମା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମା ଏକ ନଗଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଫସିଛନ୍ତି।
8-Odisha Panchayat Elections: ୨୦୨୬ ଭୋଟର୍ ତାଲିକା ଆଧାରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ।'SIR'କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସରିବା ପରେ ନୂଆ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
9-Nitish Kumar Oath: ବିହାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ।
10-Today Ipl Match : ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗଲୋର୍ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଗୌହାଟୀର ବରସାପରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (Barsapara Cricket Stadium)ରେ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଟିମ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷରେ ମଇଦାନ୍ କୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।