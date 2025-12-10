Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1-UNESCODiwali List: ଭାରତର ବଡ଼ ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୟୁନେସ୍କୋର ଅମୂଲ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୟୁନେସ୍କୋ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୟୁନେସ୍କୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
2-Odisha forms high-level committee:ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ପ୍ୟାନେଲକୁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ବାକି ଥିବା ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
3-Odisha Police SI Scam:ପୋଲିସ SI ସ୍କାମ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବିହାରରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଅନ୍ୟ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେହି ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମୁନା ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାରଣା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦୋରା ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାମଲ।
4-Internet Suspension Extended in Malkangiri Till Dec 11: ପୁଣି ମାଲକାନଗିରିରେ ବଢିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା। ଆଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଟକଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର)ଦିନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପରି ନିସ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
5-Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।ସୂଚନା-ଅନୁସାରେ,ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତିନୋଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦାରୀ ଏବଂ ମାଲଥୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ବୀପରିତ ପାଶ୍ବରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେନର୍ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ବୋମା ନିସ୍କ୍ରିୟକାରୀ ସ୍କାର୍ଡ଼ ଗାଡି ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ୪ ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି।
6-Mohammed Moquim On PCC President:ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ୍ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ତିନି ଥର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହାରିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ୨୦୨୫ରେ ନେତୃତ୍ୱ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାରଧାରା ଆମ ଠାରୁ ପୂରା ଅଲଗା ହେବା ସହ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସେ ଗାନ୍ଧି ପରିବାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୋକିମ୍ କହିଛନ୍ତି।
7-ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇଦିନ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ ୧୨ ସହର ର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ 6.5°C, ଝାରସୁଗୁଡା 7°C,ଭାବନୀପାଟଣା 8.8°C,ଦାରିଙ୍ଗବାଡି 9°C,ଅନୁଗୁଳ 9°C,ରାଉରକେଲା 9.1°C,ସୁନ୍ଦରଗଡ 9.2°C,ନବରଙ୍ଗପୁର 9.8°C,ବଲାଙ୍ଗୀର 10°C, କଟକ 12.6°C ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର 13 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।
8-Social Media Ban: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ନେଲେ ଆଉ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜିଠାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ପାଲଟିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ନିଷେଧାଦେଶରେ ଟିକଟକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ସମେତ ୧୦ଟି ବୃହତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
9-T20-ବାରବାଟୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭାରତ ୧୦୧ ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏବେ ଚଣ୍ତିଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଉଭ଼ୟ ଖେଳାଳି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ।
10-ICC Latest ODI Rankings: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଇସିସି ODI ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଟପ୍-୩ ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।