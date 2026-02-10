Top 10 News Today:ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିଲା ୨୫୦ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ,ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଦରମା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 10, 2026, 03:57 PM IST

1-108 Ambulance: ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ-ଅନୁକୋଣରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବଦା ସଂକଳ୍ପ ବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ୧୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ୪୨୮ ଟି ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ, ପୂର୍ବରୁ ୧୫୦ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ୨୫୦ଟି ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 

2-AYUSH Doctors Salary Hike: NHMରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏ-ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ  ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ୫୬, ୯୪୮ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୯୧୨ ଜଣ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 

3-Om Birla: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍‌ ବିର୍ଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ୍। ଲୋକସଭାରେ ପକ୍ଷପାତିତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉ ନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ୧୧୮ ଜଣ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

4-Tina Ambani:ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟିନା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଇଡି଼ ଏକ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘୋଷଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପୁଣି ସମନ କରାଯିବ। ୬୮ ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବତନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଟିନା ଅମ୍ବାନୀ ଫେବୃଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାଜର ହୋଇ ନଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଟିନାଙ୍କୁ ଇଡିର ଆଉ ଏକ ସମନ ଖୁବଶିଘ୍ର କରାଯିବ।

5-Banaka Lagi Ritual: ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି  ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦତ୍ତମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର କରିବେ।  ଏହି ବିଶେଷ ନୀତି  ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ରହିବ।  ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ତପ ନୀତି ସରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ।ଦତ୍ତମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ  ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବନକଲାଗି ପାଇଁ ହିଙ୍ଗୁଳ,ହରିତାଳ,ଶଙ୍ଖ, କେଶର, କର୍ପୂର, କଇଥ ଅଠା, କସ୍ତୁରୀ ଓ କଳା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ବାରା ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। 

6-Nisa Moharana: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଇଟମ୍ ଡାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣା। ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଜଣେ ଜାମିନଦାର୍ ଙ୍କ ବଳରେ ମିଳିଛି ନିସର୍ତ୍ତ ଜାମିନ୍।  ଜାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ୍ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର୍ ଏସଡିଜେମ୍ କୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।  ଗତମାସରେ ଅଶ୍ଲୀଳ ନୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସେ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ନିଶାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। 

7-Pitabas Panda Murder Case:ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୁଣି MKCG ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଛି। ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍‌ରୁ ଏମ୍‌କେସିଜି ଅଣାଗଲା । ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନ ଦଳେଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ MKCG ଅଣାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଉଭୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି। 

8-Maha Shivratri: ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ ତାରିଖରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ  ହେବ। ଏନେଇ କୌଣସି ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ନ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସୁପରଭାଇଜର। ଯେଉଁ ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଦିନ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ। ରାତି ୧୦ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

9-ISRO:୨୦୨୮ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୪ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦଣିକ୍ଷମେରୁରେ ମୋନ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। 

10-114 Rafale: ଆଉ ୧୧୪ ରାଫେଲ କିଣିବା ନେଇ ହେବ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହେବ ରାଜିନାମା। ୩.୨୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କିଣାଯିବ ରାଫେଲ୍‌।

Narmada Behera

